De nieuwe Netflix-topper: ‘The Politician’ MOET je kijken!

Netflix komt met een gloednieuwe serie genaamd The Politician. Deze serie beloofd smeuïg, komisch en spannend te worden; de perfecte ingrediënten voor een succesvolle Netflix show dus.

Payton Hobart is een tiener die vanaf kleins af aan al zeker weet dat hij de president van de Verenigde Staten zal worden. Niets en niemand zal hem weerhouden dit te bereiken. Helaas is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Voordat hij namelijk zijn doel kan bereiken, moet hij eerst het verraderlijkste politieke landschap ooit zien te overleven: de middelbare school.

Veelbelovend

De serie wordt nu al vergeleken met de populaire House of Cards serie, maar dan met een wat komischer tintje. Zo omschrijft Regisseur Ryan Murphy de serie als een satirische komedie vol met zwarte humor. Ook heeft de nieuwe Netflix-serie er een topcast voor aan de haak geslagen. Grote sterren zoals: Gwyneth Paltrow, Ben Platt, Jessica Lange, Zoey Deutch en Benjamin Barrett spelen een belangrijke rol in de serie. Lang hoeven we gelukkig niet meer te wachten. Op 27 september kun jij deze gloednieuwe serie namelijk bingen.

