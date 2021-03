Deze Cinderella nail art gaat door het dak op TikTok

Nail art is op z’n zacht gezegd een knap kunstje kliederen. Want hoe nail artists de meest precieze kunstwerkjes op een nágeltje maken, blijft voor ons een groot vraagstuk. Bewonderenswaardig, ook. Op TikTok gaan dergelijke video’s dan ook vaak viral, en ditmaal is het de beurt voor Cinderella nail art.

Vivian Xue Rahey is de maker van deze briljante nail art, die het hart van iedere Disney-fan een stukje sneller laten kloppen. Het verhaal erachter is echter briljant.

Hilarisch verzoek

Het begon zo: als eigenaar van een nagelsalon krijgt Vivian geregeld aanvragen van items of prints die haar klanten graag op hun nagels willen. Soms nemen ze een plaatje mee als voorbeeld, en soms vertellen ze haar gewoon wat ze willen. Maar nu kreeg ze een heel essay van haar klant, met een zeer gedetailleerde beschrijving. De eis? Cinderella nail art.

Cinderella nail art

Vivian slaagde erin om de specifieke wens van de klant tot in de puntjes uit te voeren, zoals ze in haar video laat zien. Ze schilderde verschillende scènes van Assepoester op de nagels, waaronder de scene bij de fontein, dé bekende scene op de trap en eentje met het kasteel op de achtergrond. Da’s toch wel een klein doch stevig applausje waard.

