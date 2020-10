Deze seksdroom komt het vaakst voor onder vrouwen

Een seksdroom kan je behoorlijk van je stuk brengen. Vooral als je co-star in die droom iemand is die je vaak ziet, maar wel de laatste persoon is met wie je naar bed zou willen. In dat geval ben je niet de enige.

Vrouwen dromen namelijk het meest over seks met een beste vriend(in). Het onderzoek werd gedaan onder duizend mannen en duizend vrouwen door datingsite Illicit Encounters.

Seks met een vriend

Driekwart van de vrouwen geeft aan dat ze weleens gedroomd hebben over een vriend. 68% droomt ook weleens over seks met een collega. 62% droomt over seks met een onbekende en ‘slechts’ 58% droomt over seks met haar eigen partner. Op de vijfde plek staan juist dromen over bedrogen worden door je partner.

Verbonden

Interesting, maar neem je erotische dromen nou ook weer niet te serieus. Zo’n droom betekent niet automatisch dat je daadwerkelijk wilt dat dat gebeurt. Het wil niet zeggen dat je lust voelt voor je beste vriend(in). Veel droomexperts en psychologen geloven juist dat dromen over seks met een vriend een weerspiegeling is van hoe verbonden je je voelt met diegene. Het kan ook zijn dat die persoon een eigenschap heeft die je zelf ook graag zou willen hebben.

Kortom: denk niet meteen dat je een ingewikkeld gesprek moet voeren als je net een pikante droom hebt gehad over je bestie.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Red | Beeld: iStock