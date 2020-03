Wat we kunnen leren van Disney’s nieuwe bioscoopfilm Mulan

Het regent de laatste tijd Disney live-action remakes. Binnenkort is het tijd om de nieuwste versie van de heroïsche film Mulan “Het verhaal is prachtig, het hoofdpersonage sexy en de muziek mag je niet missen”, luidt een van de eerste recensies. We kunnen met deze powervrouw in de hoofdrol een flinke dosis feminisme verwachten en verlaten de bioscoopzaal gegarandeerd met een portie nieuwe inspiratie en wijze levenslessen.

De Chinese actrice Liu Yifei, ook wel bekend als Crystal Liu, speelt de hoofdrol in de film. Ze speelt het meisje Mulan dat zich voordoet als man om de rol van haar vader in het leger over te nemen en in een oorlog mee te vechten. Je kunt 26 maart rood omcirkelen in je agenda, want dan is het eindelijk tijd voor de remake.

Vrouwelijke hoofdrolspeelster

In veel actiefilms zijn het vaak de mannen die de schurken verslaan en de wereld redden, maar in Mulan is dit net even anders. Leading character Hua Mulan, de dochter van de oude oorlogsveteraan Hua Zhou (gespeeld door Tzi Ma), ervoor om de plaats van haar zieke vader in te nemen en te vechten tegen de Hunnen. Ze doet zich voor als de mannelijke soldaat Hua Jun, omdat ze anders als zwak gezien zou worden en vrouwen normaal gesproken niet meedoen in de strijd. Een krachtige bold woman dus.

Levenslessen van Mulan

Zoals in bijna elke Disneyfilm zitten ook in Mulan een aantal wijze levenslessen verwerkt. Hu Mulan wordt namelijk flink op de proef gesteld en moet ze haar innerlijke kracht benutten en omarmen. Net het echte leven dus. De reis die Mulan doormaakt in deze film gaat zeker niet over rozen. Aan bod komt onder andere hoe je je als vrouw in een mannenwereld opstelt, over het krijgen van zelfvertrouwen en het verdienen van respect. Zo loop je gegarandeerd met een flinke dosis inspiratie de bioscoopzaal uit.

Kindertijd herleven

De originele versie van Mulan werd al als animatiefilm uitgebracht in 1998. De meesten die terugdenken aan hun kindertijd herinneren Mulan dan ook als heroïsche vrouw en zien haar misschien nog altijd als een voorbeeld. Kortom: we kunnen een ijzersterke versie van de originele film verwachten. Zet 26 maart dus maar alvast in je agenda.

Benieuwd naar Mulan? Bekijk hieronder de trailer:

