Dít is by far het populairste personage uit ‘Friends’

Natuurlijk, we houden van alle ‘Friends’-personages even veel. Of in ieder geval bijna even veel. Want er is één personage dat qua populariteit iedereen overtreft, en dat is – who else – Chandler Bing.

Dat blijkt uit een onderzoek van rankingsite Ranker.com. De overgrote meerderheid van de stemmers heeft een enorm zwak voor Chandler. Hij prijkt dan ook met 10.056 stemmen van alle 147.000 stemmen in totaal op eenzame hoogte. Op de tweede plek staat Joey met 7531 stemmen, gevolgd door Phoebe (6535 stemmen) en Rachel (5793 stemmen). Arme Ross: hij bungelt onderaan op de zesde plek.

O. My. God.

Misschien een schrale troost voor de Geller-familie: van alle bijrollen scoort zijn vader Jack Geller het hoogst, gevolgd door ‘O. My. God.’ Janice Goralnik, Gunther en Monica’s geliefde dr. Jack Burke (hallo geheime crush). Je kunt de hele lijst hier bekijken.

Stemmen

Mocht je het nou hartgrondig oneens zijn met de lijst, dan is er goed nieuws: de stembus sluit nooit, dus de koers kan per dag verschillen. Dus als je je enorm identificeert met de neurotische Monica, de ambitieuze Rachel of droopy Ross, de verkiezingssmaak te pakken hebt en streeft naar gerechtigheid: stemmen maar.

Bron: Ranker | Beeld: Brunopress