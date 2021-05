Dít zijn de echte liefdes van de cast van Ferry

Afgelopen vrijdag was het dan éindelijk zo ver: de film Ferry verscheen op Netflix. In de film volgen we het leven van Undercover-sterren Ferry (Frank Lammers) en Daniëlle (Elise Schaap). We zien hoe de liefde tussen de piepjonge ‘Fer’ en ‘Daantje’ opbloeide en hoe ze terecht kwamen op camping Zonnedauw. Maar wie zijn de liefdes van de cast in het echte leven?

Niet alleen Frank en Elise zijn te zien in de film die tot nu toe vooral lovende recensies kreeg. Ook Huub Stapel, Monic Hendrickx en Raymond Thiry schitteren op het scherm. De liefde spat ervan af in de film, maar wie zijn de real life liefjes van de sterrencast?

Echte liefdes van Ferry-cast

Frank Lammers

Ons Fer. Hij doet van alles wat niet de bedoeling is in z’n Undercover leven, maar toch word je gek op de man. We begrijpen dus wel dat z’n vrouw Eva Posthuma de Boer al ruim twintig jaar bij ‘m is. In een interview met Nouveau vertelde het stel eerder dat Eva toen ze Frank leerde kennen nog in een relatie zat. Sterker nog: ze had het jaar daarvoor een kindje gekregen met haar ex. Toch konden ze niet om de gevoelens voor elkaar heen. In 2006 trouwde het stel en kregen een dochter: Isa. Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Frank Lammers (@franklammersofficial)

Ons Fer. Hij doet van alles wat niet de bedoeling is in z’n Undercover leven, maar toch word je gek op de man. We begrijpen dus wel dat z’n vrouw Eva Posthuma de Boer al ruim twintig jaar bij ‘m is. In een interview met Nouveau vertelde het stel eerder dat Eva toen ze Frank leerde kennen nog in een relatie zat. Sterker nog: ze had het jaar daarvoor een kindje gekregen met haar ex. Toch konden ze niet om de gevoelens voor elkaar heen. In 2006 trouwde het stel en kregen een dochter: Isa. Elise Schaap

Wat is dat toch met Elise? Welke rol of welk typetje ze ook aanneemt; je gelooft altijd echt dat zij het is. In Ferry speelt ze de ietwat naïeve, jonge Daniëlle die verliefd wordt op Ferry. In het echte leven is Elise verliefd op Wouter de Jong, haar vriend. In 2015 kreeg het stel een dochter, Ava. Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Elise Schaap (@elise_is_here)

Wat is dat toch met Elise? Welke rol of welk typetje ze ook aanneemt; je gelooft altijd echt dat zij het is. In Ferry speelt ze de ietwat naïeve, jonge Daniëlle die verliefd wordt op Ferry. In het echte leven is Elise verliefd op Wouter de Jong, haar vriend. In 2015 kreeg het stel een dochter, Ava. Monic Hendrickx

We kennen haar natuurlijk allemaal als Carmen uit Penoza, maar in de film Ferry kruipt ze in de rol van zus van het hoofdpersonage. Een rol die haar (wederom) op d’r lijf geschreven is. Ze is samen met jeugdliefde Ralph Vermeesch en heeft met hem een dochter, Javaj.

We kennen haar natuurlijk allemaal als Carmen uit Penoza, maar in de film Ferry kruipt ze in de rol van zus van het hoofdpersonage. Een rol die haar (wederom) op d’r lijf geschreven is. Ze is samen met jeugdliefde Ralph Vermeesch en heeft met hem een dochter, Javaj.

Raymond Thiry

Hij speelt altijd ‘de goede badguy’. Zo’n man die, ondanks alle mensen die ‘ie vermoordt, tóch sympathie wint. Hij had jarenlang een relatie met actrice Raymonde de Kuyper, maar dat kwam in 2013 tot een eind. Sindsdien is er niet veel bekend over het liefdesleven van de acteur. Dít is Raymonde.



Hij speelt altijd ‘de goede badguy’. Zo’n man die, ondanks alle mensen die ‘ie vermoordt, tóch sympathie wint. Hij had jarenlang een relatie met actrice Raymonde de Kuyper, maar dat kwam in 2013 tot een eind. Sindsdien is er niet veel bekend over het liefdesleven van de acteur. Dít is Raymonde. Huub Stapel

Acteur Huub Stapel is samen met zijn vriendin Annemiek. Daarvoor is hij 42 jaar getrouwd geweest met Resie. Uit dat huwelijk heeft hij twee zoons: Sem en Mas.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Nouveau, Libelle, Story | Beeld: ANP, BrunoPress, Instagram,