Dít zijn volgers kijkers de BN’ers in de kostuums van ‘The Masked Singer’

Het concept

The Masked Singer is een concept dat over is komen waaien uit Zuid-Korea. In het programma zijn BN’ers te zien (ofja, te horen) die optreden in onherkenbare kostuums. Het publiek in de zaal bepaalt welk optreden zij het minst vonden, en diegene moet zichzelf vervolgens onthullen. Door middel van hints moeten twee jury-panels bepalen wie er in het uitbundige kostuum zit. De panels bestaan uit Loretta Schrijver & Carlo Boszhard tegen Buddy Vedder & Gerard Joling. Het programma wordt gepresenteerd door Ruben Nicolai.

Wie zit er in welk kostuum? Op social media wordt er volop gespeculeerd over wie er nou in welk kostuum zit. We zetten ze hieronder op een rijtje: Het zeewezen

Bijna iedereen weet het zeker: dit moet cabaretière Tineke Schouten zijn. Maar niet iedereen is het hier mee eens. Ook Corry Konings wordt namelijk een aantal keer genoemd.

De bidsprinkhaan