DIY: na de twisted candles zijn er nu ook confetti-kaarsen

Eén van de grote voordelen aan de winter is dat we onze kaarsjes weer mogen aansteken (yay). Maar wat nog veel leuker is, is dat je ze ook zélf kunt maken. Na de twisted candles – want ja, die zijn er ook – hebben we een nieuwe trend voor je: confetti-kaarsen. Wil jij ze ook zelf gaan maken? Wij leggen je uit hoe je dat (supermakkelijk) doet.

DIY confetti candles:

Benodigdheden:

Witte lange huishoudkaarsen: Je kunt ook een andere kleur als ondergrond kiezen, maar wit is neutraal en past bij elke kleur confetti.

Andere kleuren huishoudkaarsen: Deze dienen als ‘confetti’, dus kies kleuren die jij tof bij elkaar vindt passen. Kies wel harde kleuren, zodat ze goed uitkomen op de kaars.

Een bakje waar kaarsvet in mag druppelen

Een langwerpig bakje met koud water, waar je kaarsen in passen.

Lees ook

All I Want For Christmas: zo maak je zelf kerstboomkaarsen

Zo maak je de kaarsen:

Zorg als eerste dat je een dat je een bakje met koud water klaar hebt staan om je kaarsen in te leggen wanneer ze klaar zijn. Snijd de gekleurde kaarsen door het midden en steek een kleur aan. Houd je brandende gekleurde kaars boven een uitlekbakje en wacht tot er wat kaarsvet loskomt. Laat daarna het brandende kaarsvet, dat op je gekleurde kaars zit, op de witte kaars druppelen. Zet de stippen op willekeurige volgorde op je kaars, zodat het net op confetti lijkt. Herhaal dit met andere kleuren die je ook op je kaars wil hebben. Is je kaars klaar en volgestipt? Leg ‘m dan in de bak met koud water en laat ‘m als het ware ‘drogen’, zodat de confetti goed op je kaars blijven zitten. Maak dan de andere kaarsen en maak er zoveel als je wil! Zet ze daarna in een leuke kandelaar of leg ze neer als decoratie.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Emma Katrine (@emmakatrine.c)

Bron: Flair | beeld: iStock, Instagram