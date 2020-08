Deze Zweedse keten ontwerpt een knuffeljas tegen de huidhonger

Voorlopig geen festivals en geen feestjes, maar wat we misschien nog wel het meest missen is lijfelijk contact. Of dat nou een knuffel van je moeder of een rendez-vous met een volslagen onbekende in een broeierige bar is. Daar heeft H&M wat op bedacht.

De coronacrisis betekende ook de introductie van het (ietwat cringy) woord huidhonger. Daar kun je lacherig over doen, maar veel singles ervaarden afgelopen maanden hoe rot het voelt als je zo lang niet wordt aangeraakt.

Knuffelen op afstand

H&M werkt daarom hard aan een knap staaltje corona-mode. De keten maakt een spijkerjasje die je knuffels op afstand laat voelen. Dat klinkt alsof dit gaat over het jaar 2090, maar nee: als het goed is, kun je binnenkort knuffelen op kilometers afstand. De knuffeljas wordt gemaakt in samenwerking met het Berlijnse technologiebedrijf Boltware.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Panelen en sensoren

In het jasje zitten verschillende panelen en sensoren verstopt die het gevoel van aanraking stimuleren. Daarnaast is het kledingstuk voorzien van een ‘puck’: een schijfje dat bluetooth ontvangt en je uit het jasje kunt halen om op te laden. Eenmaal opgeladen gaat de knuffeljas twee weken achtereen mee.

In contact met vrienden

Maar het beste komt nog. De sensoren staan via bluetooth in contact met een app waarop je vrienden zich ook kunnen aanmelden. Die vrienden kunnen je dan via die app een knuffel sturen. Die knuffel voel je dan door de sensoren in het jasje die aanslaan.

Wanneer het jasje precies in de winkels ligt en wat dat dan mag kosten, is nog niet duidelijk. Bekijk hier het flitsende filmpje dat H&M alvast ter ere van de ‘Wear who you love’-campagne maakte.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: iStock