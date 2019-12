Misschien herken je het wel: zodra je verliefd bent wil je continu van bil, maar in lange relaties is er van dat hoge libido weinig meer over. Lize Korpershoek heeft er last van en deelt haar verhaal in de documentaire Mijn seks is stuk, die vanaf vandaag te zien is.



Lize merkt in lange relaties keer op keer dat ze na een tijdje geen zin meer heeft om te seksen. Sterker nog: ze ziet er zelfs tegenop. In haar documentaire voor 3LAB onderzoekt ze waarom dat zo is, of meer mensen er last van hebben en of er iets tegen te doen is.

Kwetsbaar

‘In plaats van me nog langer bij dit gegeven neer te leggen ben ik een onderzoek gestart. In deze persoonlijke documentaire stel ik mij zo open, eerlijk en kwetsbaar mogelijk op’, aldus Lize. Ze hoopt met haar documentaire ook anderen met dit ‘probleem’ te kunnen helpen . ‘Het zou geweldig zijn als vrouwen zich met deze documentaire gehoord en gesteund voelen en wellicht hun eigen zoektocht in gang zetten.’

Benieuwd geworden? Je kunt de documentaire vanaf woensdag 4 december om 15.00 uur zien via het YouTube-kanaal van NPO 3.

