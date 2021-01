Bizarre make-uptrend: donkere kringen onder je ogen zijn híp

Laten we maar meteen met de deur in huis vallen: sommige trends doen ons steil achterover vallen van verbazing. Deze bizarre make-uptrend is daar een goed voorbeeld van. Toegegeven, handig is ‘ie wel: want het aandikken van de donkere kringen onder je ogen is dus hartstikke hip.

Als we TikTokkers Sara en Danielle Marcan moeten geloven, that is. De meiden vingen op hun video’s een kleine 6 miljoen (!) likes, dus we vrezen toch écht dat er een nieuwe trend geboren is.

Vermoeide look

Terwijl we vroeger zelfs na een nacht stappen nog met een piekfijn huidje zonder oneffenheden wakker werden, is dat sinds het bereiken van de big 30 andere koek. De donkere kringen onder onze ogen lijken permanent op ons gezicht te zijn geplakt, en ineens zijn de schattige lachrimpeltjes niet alleen aanwezig tijdens het lachen. Niets mis mee, maar die vermoeide look maakt ons niet altijd blij.

Donkere kringen in de schijnwerpers

Smeren met concealer doen we dan ook fanatiek. De ene tube na de andere tube van de lifesaver vliegt erdoor. Maar als we de nieuwste make-uptrend omarmen, mogen we juist de aandacht vestigen op onze slaperige oogjes. Het aandikken van die zo gehate donkere kringen is namelijk híp. Ja, dat lees je goed.

Tim Burton-ish

Met deze look hoef je je slaperigheid niet te verdoezelen, maar mag je juist laten zien dat je lééft. En dat mag je dan ook nog eens extra onderstrepen, door de kringen met een roodachtige kleur éxtra op te laten vallen. Het doel? Een soort nonchalante, Tim Burton-ish look, waarbij het lijkt alsof je nét wat te veel wilde nachten hebt gehad. Maar dan wel op een sexy manier, we doelen niet op het ongezond ogende Heroin chic uit de jaren ’90.

De meningen zijn verdeeld, maar uit de comments onder de viral video’s blijkt wel dat vele TikTokkers blij zijn met deze trend. Doei stress om donkere kringen, hallo hip hoofd!

Bron: Byrdie | Beeld: TikTok