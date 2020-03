Doutzen Kroes biedt excuses aan voor bericht waarin ze coronavirus bedankte

Doutzen Kroes heeft een Instagram-bericht waarin ze het coronavirus bedankte verwijderd. Ook biedt ze haar excuses voor het bericht aan. ‘Het was bedoeld als inspiratie, om hoop te geven’, aldus het model.

‘Thank you, coronavirus’, had Kroes zaterdag op Instagram-pagina gedeeld met haar volgers. Dat bericht schoot bij veel mensen in het verkeerde keelgat. Onder meer programmamaker Tim Hofman stoorde zich aan de uitspraak. ‘Een virus bedanken op het moment dat er duizenden mensen eenzaam liggen te sterven’, schreef Hofman op Twitter. ‘Een van ons twee is toondoof.’

Inspiratie

Volgens Kroes was haar Instagram-post niet bedoeld om mensen te kwetsen. ‘Voor mij was het bedoeld als inspiratie, om hoop te geven’, aldus het model. ‘Als ik zelf geconfronteerd word met iets negatiefs, dan kijk ik of ik het kan omdraaien om er toch iets positiefs uit te halen.’

ik weet ’t ff niet. er ging, en gaat, veel mis in de wereld. en dat virus zal wel iets veranderen (hopelijk, in the end), maar een virus bedanken op het moment dat er duizenden mensen eenzaam liggen te sterven… een van ons twee is iig toondoof. https://t.co/sApBe5zTJg pic.twitter.com/ASLTnu99jw — Tim Hofman (@debroervanroos) March 21, 2020

Bron: NU.nl, Twitter | Beeld: Peter Smulders

