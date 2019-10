D’r zit een parel op je nagel: nieuwe nagel-trend

Het is even prutsen, maar dan heb je ook wat. Namelijk een parel op je nagel. We berichten altijd graag over nieuwe, beetje gekkige, trends en we hebben weer eentje voor je te pakken hoor.

En we leggen je als bonus ook nog even uit hoe je dat nu doet, een parel op je nagel. Allereerst lak je je nagel in de kleur die je wilt. Dat mag natuurlijk alle tinten zijn, maar een nude-tint is wel de wat hippere variant. Vervolgens drup je een beetje lijm op je nagel, brengt de parel erop aan, wacht even en lakt dan met een topcoat erover heen.

Disclaimer: echt heel veel kun je daarna waarschijnlijk niet meer doen als je wilt dat de rakkers goed op hun plekkie blijven zitten.

Bron: HLN.be | Beeld: Instagram, Unsplash