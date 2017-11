Droombaan: Charly bedacht de succesvolle oppas-app Charly Cares

Elke week vertelt een leuke vrouw over haar toffe job.

Charly van der Straten (29) bedacht de succesvolle oppas-app Charly Cares. Ouders kunnen met één druk op hun mobiele telefoon een oppas regelen.

Beroep: Founder Charly Cares

Status: Ondernemer

Goal: Voor elk gezin een betrouwbare oppas vinden

Wat schuift dat?

Inkomen: ‘Ik keer mezelf maandelijks € 2000 uit. Dat zou meer kunnen zijn, maar ik investeer dat geld liever in mijn bedrijf.’

Gemiddelde werkweek: ‘Ik start rond acht uur ’s ochtends en werk soms tot zes uur en soms tot tien uur ’s avonds door. Als ondernemer ben je 24/7 in je hoofd bezig met je bedrijf.’

Trots op: Dat ouders blij zijn met de app en de oppassen hun werk leuk vinden.’

Tip: ‘Ga niet te krampachtig op zoek naar die ene droombaan. Zie onafgemaakte studies of mindere banen niet als mislukking, maar als een stap die je helpt om te komen waar je in the end moet zijn.’

Droombaan omdat…

‘…hierin alles samenkomt wat ik leuk vind om te doen. Problemen oplossen, commercieel denken, zorgen. Ik kan al mijn energie, ideeën en creativiteit erin kwijt. Dat is heel fijn, maar ik moet er ook veel voor laten. Charly Cares betekent keihard werken, veel stress en weinig tijd voor familie en vrienden.’

Zo begon het

‘Tijdens mijn studie Marketing en Communicatie ben ik voor een opdracht een oppasservice gestart, waarmee ik ouders aan mijn vrouwelijke huisgenoten koppelde. Ouders belden mij en ik belde alle meiden om te kijken wie er kon. De vraag was groot, maar het proces was inefficiënt en kostte veel tijd. Nadat ik mijn studie had afgerond, kreeg ik een baan als headhunter en heb ik de oppasservice in de ijskast gezet. Ik hoorde nog steeds veel mensen klagen over het vinden van een goede oppas. Techniek kan in mijn ogen veel problemen oplossen en zo kwam ik op het idee van Charly Cares: een gebruiksvriendelijke app waarmee ouders met één druk op de knop een oppas kunnen regelen. Ouders beoordelen nadien de oppas. Zo zorgen we ervoor dat wij alleen de beste meiden hebben.’

Dit wil ik nog bereiken

‘We zijn nu in zes grote Nederlandse steden actief, maar zouden graag naar het buitenland gaan. Parijs staat op nummer één. Om dat mogelijk te maken is het belangrijk dat ik het juiste team om me heen verzamel en het werkproces zo inricht dat ik misbaar ben in het bedrijf. Daar ben ik op dit moment hard mee bezig.’

Lottes checklist

No go

‘Overal ‘ja’ op zeggen. Tegen sommige klussen ‘nee’ zeggen, komt jou en je werk uiteindelijk alleen maar ten goede.’

Reminder

‘Beweging, ontspanning en gezond eten zijn key. Zonder blijf je niet scherp en houd je het niet vol. Ondernemen is topsport.’

Sleutel tot succes

‘Je moet risico’s nemen om succesvol te kunnen worden.’

Struggles

‘De balans bewaren tussen werk en privé. Ik heb zeker de eerste anderhalf jaar snoeihard gewerkt, waardoor er weinig tijd overbleef voor ontspanning, familie en vrienden. Dat is in de startfase prima, maar je houdt dat niet eeuwig vol. Nu staan mijn familie, vrienden en gezondheid op nummer één.’

Meer lezen over de job van Charly? Check de rubriek ‘Droombaan’ in VIVA 45. De editie ligt van woensdag 8 t/m dinsdag 14 november in de winkel of kan je hieronder online bestellen.