Een kink vs. een fetisj: dit is volgens een sekstherapeut het verschil

Het feit dat je ‘Fifty Shades of Grey’ hebt gelezen, maakt je nog niet kinky. Dat je een zwak hebt voor mannen in uniform, betekent ook niet meteen dat je een fetisj hebt. De twee termen worden bovendien om de haverklap door elkaar gebruikt. Tijd dus om het een en ander op te helderen.

Sekstherapeut Rosara Torrisi legt uit wat een kink en een fetisj concreet betekenen in de slaapkamer.

Kink

‘Een kink is iets seksueels wat iemand met zichzelf of een ander wil doen met overeenstemming van de partner. Meestal is dat iets wat buiten de mainstream activiteiten valt’, zegt Rosara in een interview met Pure wow. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan BDSM, rollenspellen en polyamorie. Belangrijk is dat wat kinky is, voor iedereen verschilt. Je schoonmoeder vindt een seksspeeltje misschien al behoorlijk pikant terwijl je beste vriendin dat schaart onder vanilleseks.

Fetisj

Een fetisj lijkt op een kink (vandaar de verwarring), maar het verschil is dat een fetisj aanwezig móet zijn om seksueel genot te ervaren. Dat kan een daad zijn (seks in het openbaar) of een object (een fetisj voor voeten). Iemand kan niet opgewonden worden zonder die fetisj. Voor sommige mensen kan het bij een fantasie blijven, terwijl anderen de daad of het object daadwerkelijk moeten ervaren.

Het verschil tussen een kink en een fetisj is dus of iemand iets graag wil doen of iets moet doen. In het geval van een fetisj is het een must, als er sprake is van een kink is het een kwestie van leuk voor af en toe.

Overeenstemming en veiligheid

Twee van de belangrijkste dingen als je bij jezelf een kink of een fetisj wil ontdekken, zijn overeenstemming en veiligheid. Dat betekent dat je het doet met een partner die je vertrouwt en je van tevoren je research doet (hoe je een fatsoenlijke knoop legt, bijvoorbeeld). Heb het er van tevoren eerlijk over en spreek af wat je wel, maar vooral ook wat je niet wil. Als je je om wat voor reden dan ook rot voelt door een kink of een fetisj, kun je altijd te rade gaan bij een seksuoloog.

Bron: Pure wow | Beeld: Getty