Er werd al jaren over gespeculeerd, maar nu heeft hoofdrolspeler Sarah Jessica Parker (a.k.a. Carrie) het bevestigd: een nieuw seizoen van de jaren ’90 hitserie Sex and the City is in de maak. And just like that…. The story continues.

Dit is natuurlijk het beste nieuws om je maandagochtend mee te beginnen, dat begrijpen we. Of iedereen van de oude cast erbij is? Helaas moeten we Kim Cattrall, die inmiddels 64 is en de rol van Samantha Jones vertegenwoordigde, missen. Verschillende bronnen zeggen dat Sarah Jessica Parker en Kim elkaar al jaren niet helemaal lekker liggen en dat Kim daarom geen zin heeft om mee te doen aan het nieuwe seizoen.

‘Where are they now?’

Maar, dat betekent dus dat we wél gaan genieten van Kristen Davis in de rol van Charlotte York en Cynthia Nixon in de rol van Miranda Hobbes. We volgen de drie vriendinnen, die inmiddels allemaal vijftig plus zijn, in hun vriendschap en – ongetwijfeld nog steeds – turbulente liefdesleven.

Gisteravond postte de hoofdrolspeler een teaser via haar Instagram, met de caption ‘I couldn’t help but wonder…. Where are they now? X’. De show heeft het bij veel mensen goed gedaan, want – naast een lading fans – reageren ook sterren als Drew Barrymore: ‘I can’t even breathe’ en Reese Witherspoon met een: ‘YESSSSS’. Dit wordt fantastisch en smullen, natuurlijk.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door SJP (@sarahjessicaparker)

Wanneer?

We moeten nog eventjes geduld hebben voor we de show kunnen zien. RTL Boulevard weet te vertellen dat de opnames van de show in New York beginnen aan het einde van de aankomende lente. We kunnen tien afleveringen verwachten van elk dertig minuten. Vooralsnog weten we dat de show te zien zal zijn bij HBO Max, maar dat kan natuurlijk zomaar uitgebreid worden.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: RTL Boulevard,