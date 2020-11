Natuurlijk verloopt iedere relatie weleens stroef. Zonder wrijving geen glans (om er maar een cliché in te gooien), maar als die wrijving de overhand krijgt, blijven jullie glansrijke momenten op den duur uit.

Het is niet altijd makkelijk te pin pointen wat dan precies niet lekker loopt. De onderstaande vijf tekenen zijn stuk voor stuk eigenschappen van een ongelukkige relatie. Komen een paar je akelig bekend voor? Dat is niet meteen reden tot paniek. Wanneer je ziet waar het misgaat, kun je het probleem immers aanpakken. Wij hebben de handvaten om je op weg te helpen.

De eigenschappen van stellen in een ongezonde relatie:

1. Ze vergeven, maar vergeten nooit

Als je nog steeds weleens terug denkt aan een onaardige opmerking van je partner en je het niet kunt laten die op een onvoorzien moment weer op te lepelen, of geregeld oude koeien uit de sloot haalt in een ruzie, is het tijd voor reflectie. Het is een gegeven dat koppels weleens ruziën. Hoe je die ruzie vervolgens oplost, is het enige wat telt in een goede relatie.

Fix het: Sta open voor je partners pogingen om de schade glad te strijken. Of besef dat als jij degene bent die hier verkeerd zat, het nooit te laat is je fout toe te geven en ruiterlijk excuses te maken. Het verschil tussen gelukkige – en ongelukkige stellen is niet dat gelukkige stellen geen fouten maken, maar dat ze er daarna een goed gesprek over hebben.

2. Ze zeggen niet langer ‘alsjeblieft’ en ‘dankjewel’

Manieren doen ertoe. Alleen het feit dat je zes maanden of zes jaar samen bent, betekent niet dat je je partner niet meer hoeft te bedanken iedere keer dat de ander een kop koffie voor je maakt of je het zout overhandigt. Door ‘alsjeblieft’ en ‘dankjewel’ achterwege te laten, laat je onverschilligheid en een gebrek aan waardering zien.

Fix het: Het is heel makkelijk: spreek je dankbaarheid uit voor de kleine dingen. Zie wat de ander voor je doet, erken het en bedank diegene daarvoor. Zoiets kleins kan zelfs de schade van een gigantische ruzie goedmaken, blijkt uit dit onderzoek.

3. Ze maken geen prioriteit van relatie gewoontes

Dat klinkt niet sexy, maar die gewoontes die je samen deelt zijn van groot belang voor een leuke relatie. Dat hoeven geen grootse dingen te zijn – juist de alledaagse dingen zijn hierin belangrijk. Bijvoorbeeld dat je ieder weekend samen aan de keukentafel de krant lezen, of altijd nog samen een aflevering van een serie kijken voor het slapen gaan. Wat de routine ook is: zodra een van de twee eruit stapt, is de kans groot dat het steekt.

Fix het: Blijvende liefde draait om de kleine momenten waarop je die connectie met elkaar voelt. Al die kleine momenten samen tellen sterk op in het grotere geheel. Je moet er alleen wel tijd voor maken.

4. Ze brengen nooit quality time apart van elkaar door

Je vindt al die voetbalwedstrijden die hij kijkt verschrikkelijk, maar toch zit je ze naast hem op de bank uit. Op dat moment geef je iets van jezelf op om je relatie te onderhouden. Daarmee bereik je uiteindelijk alleen maar rancune. In een gezonde relatie zijn je eigen behoeftes en de dingen die je samen doet in balans. Als dat uit balans is, geef je niet meer om je eigen autonomie maar ben je alleen bezig met wat de ander wil. Je raakt verstrikt in de dingen die je partner wil terwijl jouw eigen behoeftes ondersneeuwen.

Fix het: Stop met doen alsof je de hobby’s van je partner leuk vindt en maak een prioriteit van tijd zonder elkaar doorbrengen. Plan een yogales tijdens die voetbalwedstrijd of ga een stuk wandelen wanneer hij bezig is met iets wat hij voor zichzelf doet. Absence makes the heart grow fonder, en het is ook 100% nodig om samen een sterke eenheid te vormen.

5. Ze hebben samen meer ruzie dan plezier

Zoals we zeiden: af en toe een stevige ruzie hoort erbij. Het is geen hogere wiskunde, maar de ratio negatieve – versus positieve interacties is een goede indicatie van hoe de relatie uitpakt. Het Gottman Institute hanteert de 5:1 ratio. Dus iedere keer dat je klaagt omdat je partner een natte handdoek op de badkamervloer liet liggen, moeten daar vijf positieve interacties tegenover staan. Dat kan een kus, een compliment, een grap, een teken van empathie of laten merken dat je luistert zijn. Zo houden de goede vibes de overhand.

Fix het: Doe je best de relatie vrolijk te houden. Lach om woordenwisselingen over niks in plaats van uren bozig te blijven. Het is misschien lastig om in de heat of the moment de humor te vinden, maar hoe groter je het positieve aspect maakt, des te groter je relatiegeluk.

Bron: Pure wow. | Beeld: iStock