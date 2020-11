Très goed nieuws: Emily in Paris krijgt een tweede seizoen

Très goed nieuws voor iedereen die Emily in Paris in één avond uitkeek: een tweede seizoen is onderweg! Dat maakt ster van de show Lily Colins bekend op Instagram.

‘Deux is beter dan un‘, stelt Lily. ‘Ik ben zo blij dat ik mag aankondigen dat Emily in Paris zal terugkeren voor een tweede seizoen. Ik hoop dat jullie er net zo veel zin in hebben als wij.’

‘Emily blijft nog even’

Netflix deelde het heuglijke nieuws met een persbericht in de vorm van een brief van het bureau Savoir. ‘Nous sommes desolees! We schrijven je omdat we je helaas moeten informeren dat Emily Cooper een tijd langer in Parijs blijft. Ondanks haar overschot aan zelfvertrouwen en gebrek aan een ervaring in de luxe branche, heeft ze toch een aantal cliënten van ons geïmponeerd.’

Dat geeft de Amerikaanse fashionvictim wat meer tijd om een paar woordjes Frans te leren en haar affaires met de Parijzenaren te verdiepen.

Lange neus

Allemaal jolie en sympathique natuurlijk, maar wannéér dan? Dat antwoord blijven we je nog even verschuldigd. Maar hee: het geeft ons iets om naar uit te kijken en is ook nog eens een lange neus naar alle Fransen die zich zo druk maakten om de ‘clichématige’ vertolking van hun hoofdstad.

