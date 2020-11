Emma ‘Diana’ Corrin reageert nu zelf op alle kritiek rondom The Crown

Het Britse koningshuis is not amused over het vierde seizoen van The Crown. Volgens ingewijden zijn de royals furieus omdat de makers een loopje hebben genomen met de realiteit. Sterker nog: ze noemen de vertolking ‘wreed en oneerlijk’. Nu reageert Emma Corrin voor het eerst op de kritiek.

Emma Corrin speelt prinses Diana in de serie en krijgt daarvoor alle lof. Toch zijn de negatieve berichten vanuit ingewijden rondom het koningshuis ook niet ontgaan. Emma zegt dat ze die reactie begrijpt omdat de wonden rondom Diana nog lang niet geheeld zijn.

Het is nog vers

‘We proberen altijd iedereen eraan te herinneren dat de serie waarin we spelen fictie is’, zegt de actrice in de Tamron Hall Show. ‘Natuurlijk is het gestoeld op de realiteit, maar het script van Peter (Morgan, scenarioschrijver, red.) is voorzien van fictie.’ Ondanks dat begrijpt ze wel waarom er zo fel gereageerd wordt. ‘Ik snap dat mensen overstuur zijn vanwege de geschiedenis. Het verhaal rondom Diana en alles wat gebeurd is, is eigenlijk nog heel vers.’

Voor haar was het personage in ieder geval een feest om te spelen. ‘Peter schrijft altijd zulke rijke, complexe karakters. Als acteur is het echt een genot om dat tot leven te brengen.’

Pestgedrag

Vooral prins Charles zou verbolgen zijn over het laatste seizoen. Hij komt er dan ook niet florissant vanaf. Er is een scène waarin Charles’ oudoom een brief schrijft waarin hij zijn teleurstelling over zijn relatie met Camilla Parker-Bowles uit. ‘Het is de meest wrede, oneerlijke en vreselijke portrettering van allemaal’, zegt koningshuis-biograaf Penny Junor. Volgens de biograaf heeft de scenarioschrijver dingen verzonnen voor ‘duur en rijk drama’. Volgens vrienden zou Charles het zelf ‘pestgedrag met een Hollywoodbudget’ hebben genoemd.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door The Crown (@thecrownnetflix)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Bustle | Beeld: Brunopress