EOTB-Tessa onthult wat er écht is gebeurd met Dennis in de hotelkamer

In de derde aflevering van ‘Ex on the Beach Double Dutch’ spoelde EOTB-Tessa voor Dennis aan op het strand. Ze nam haar ex mee op date, die uitmondde in een nachtje met z’n twee in een hotelkamer. Wat gebeurde daar?

We weten namelijk inmiddels dat halve fuckboy Dennis nogal begint te stotteren als hem naar een oprecht antwoord wordt gevraagd. Dus aan EOTB-Tessa het woord, die haar verhaal aan EOTB- en Temptation-legende Channah Koerten vertelt op het YouTube-kanaal van MTV First.

Dankzij haar ‘EXtra Power’ mocht Tessa namelijk haar eerste nacht doorbrengen in een hotelkamer, helemaal alleen met Dennis. Lijkt ons een recept voor een spannend avontuurtje, maar bij terugkomst in de villa doen de twee alsof er niets is gebeurd.

En wat denk je? Er is die nacht inderdaad niets – helemaal niets! – gebeurd tussen Tessa en Dennis. ‘Ik kwam binnen en ben in slaap gevallen, volgens mij’, lacht Tessa. ‘We hebben wel even gepraat over die ongemakkelijke situatie op het strand, maar ik was moe. Vanwege de vlucht ook. Maar er is echt niets gebeurd. We hebben zelfs niet tegen elkaar aan gelegen.’

