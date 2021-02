Erotisch verhaal: ‘Ik opende m’n ogen en zag dat hij naar zichzelf keek in de spiegel’

Elke week deelt een VIVA-lezeres (anoniem) haar seksavontuur. Van flirten op een huisfeestje tot zoenen met je schoonvader, alles mag verteld worden. Deze week: naar bed gaan met de ijdelste man ter wereld.

‘P. is de definitie van een machoman. Hij vertelt altijd uitgebreid over zijn eigen bedrijf, over zijn kantoor in een grachtenpand en dat hij (toen we nog uit gingen) ieder weekend de duurste flessen kocht. Hij is nog niet eens dertig. En zijn vader is stinkrijk. Dus. Ik oordeel, maar luisterde aandachtig. Terwijl hij mijn glas wijn bijschonk, keek ik dwars door hem heen en irriteerde ik me mateloos aan het blonde plukje dat voor zijn linkeroog bungelde.

En met deze man ga ik zo nu en dan naar bed… Why? Ja, dat vraag ik mijzelf ook af. Ik wil dit zelf, laten we dat vooropstellen. Hij denkt dat hij uitmuntende minnaar is en tja, daar moet ik hem gelijk in geven. Ik klaag niet, maar wanneer hij bij het diner – dat eindeloos leek te duren – constant over zichzelf praatte, dacht ik alleen maar: hou gewoon je bek en bef me.

Hij haalde de borden van tafel en liep naar de keuken. Ik keek hem na en kneep mijn ogen fijn wanneer ik zijn billen analyseerde. Zijn lekker, gespierde achterlijf mag er wezen. Wanneer hij terugkwam met een fles Limoncello, boog hij zich voorover. “Eerst jou als toetje”, fluisterde hij in mijn oor. Kippenvel denderde over mijn lijf – ik twijfelde of dat nu van de opwinding was of van het feit dat ik veel te nuchter ben voor dit soort uitspraken en het vooral heel gek vind. Enfin. Ik schoof mijn stoel opzij en nam hem bij de hand, op naar zijn slaapkamer. Die route ken ik als de beste.

Ik had enorm veel met hem alle hoeken van de kamer te ontdekken, wetende hoe lekker de seks met hem is. Ik had niet voor niets dit dure lingerie setje online besteld. Dat hij maar niet denkt dat hij dit binnen no time mag uitrekken. Kijk ernaar, dacht ik. Dat duurde hooguit een paar seconden. Was te verwachten. Zijn handen gleden over mijn hele lichaam en zijn lippen klampten zich vast in mijn nek. Op deze momenten vergeet ik even dat hij eigenlijk heel irritant is en laat ik mij meevoeren in momentjes van geilheid. Zijn gespierde lichaam stootte ritmisch op en neer. Hij maakt bewegingen die alleen hij kan en daarom blijf ik terugkeren bij hem. Hij doet dingen die onwijs lekker zijn en is tussen de lakens heel even niet alleen met zichzelf bezig. Tenminste, dat beeld had ik van hem… Ik opende mijn ogen open en zag dat hij naar zichzelf keek in de spiegel naast het bed. Hij keek niet naar mij. Niet naar mijn blote borsten. Niet naar mijn naakte lichaam dat onder hem lag. Nee, deze man ging heel goed op zijn eigen ‘moves’. Waarom had ik dit nog nooit eerder gemerkt? Hij kreunde, harder in mijn oor en leefde in zijn eigen wereld.

Ik was in één klap terug in de werkelijkheid. Geen gespierd lijf, geen kusjes in mijn nek en geen momentjes van geilheid die dit nog konden rechttrekken. Nee. Vanaf dat moment vond ik hem alleen nog maar heel irritant en besloot ik nooit meer naar zijn ellendige lange anekdotes over zijn werk te luisteren, laat staan met hem naar bed te gaan.’

