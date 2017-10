Houd jij je aan deze ongeschreven etiquetteregels in een restaurant?

Niets is zo leuk als uiteten gaan met vriendinnen. Na een dag werken, aanschuiven in het restaurant en je lekker laten bedienen terwijl je bijpraat over de laatste ontwikkelingen en roddels. Maar terwijl jij achterover leunt en aan je wijntje nipt, gebeurt er veel achter de schermen. Kelners en serveersters doen er alles aan om jou en je vriendinnen zo goed mogelijk te bedienen. En misschien weet je ze niet allemaal, maar er zijn een aantal ongeschreven regels als het gaat om restaurant etiquette.

Etiquetteregels

Over die etiquette, er zijn dingen waar je het personeel een ontzettend plezier mee doet en dingen waar je ze absoluut géén plezier mee doet. Want laten we wel wezen: de bediening van een restaurant heeft het vaak druk zat. Volg jij de volgende etiquette regels?

1. Heb je gereserveerd? Zorg dan dat je op tijd komt. Of bel de host om door te geven dat je iets later komt.

2. Ben je op date? Ga dan niet aan dezelfde kant van de tafel zitten en wees niet te klef.

3. Het is verleidelijk om kinderen mee uit eten te nemen, maar doe dit alleen als de kinderen hiertoe in staat zijn. Lees: breng drukke, krijsende, rennende, kruipende kinderen niet mee.

4. Wees voorzichtig met het splitten van de rekening in grote gezelschappen. Hier zijn apps als Tikkie of WieBetaaltWat voor gemaakt.

5. Zorg dat je wéét wat je bestelt, in plaats van achteraf de klagen over de onbekende ingrediënten op je bord. Stel vragen als je niet precies weet wat het menu inhoudt.

6. Reageer een fout gemaakt door de keuken niet af op de bediening.

7. Is het restaurant erg druk? Blijf dan niet hangen nadat je de rekening betaald hebt. Ook andere mensen wachten op een tafeltje.

8. Goedkoop eten staat niet gelijk aan een goedkope fooi. Wees genereus!

9. Wees alert op de sluitingstijden van het restaurant. Wanneer je vlak voor de sluittijd van de keuken binnenkomt, kun je vaak geen uitgebreid diner verwachten.

10. Koffie en toetjes zijn groepsbeslissingen, geen solo-beslissingen. Wil iedereen het toetje overslaan? Doe jij dat dan ook.

Bron: Thrillist, beeld: iStock