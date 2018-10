Even babbelen met Birgit van der Heide: een van de drie VIVA400 Visionista’s 2018 finalisten

Birgit van der Heide is één van de drie finalisten van VIVA400 Visionista’s 2018 en wil haar bedrijf ‘Babs Oppasservice’ naar een hoger plan tillen.

Afgelopen maanden heeft Birgit een personal coaching traject gevolgd om zich klaar te maken voor de grote finale op 15 november. Dan zal, tijdens de VIVA400 awards, de VIVA400 Visionista 2018 worden uitgeroepen, die ervandoor gaat met het prijzenpakket van ruim € 10.000. Birgit’s doel: dé landelijke oppasservice worden die zich onderscheidt door persoonlijk contact. Wij interviewden haar.

Hoe vind je het om bij de laatste drie finalisten te zitten?

‘Te gek! Ik weet zeker dat dit laatste traject een enorme boost zal geven aan Babs Oppasservice.’

Hoe kwam je op het idee voor een oppasservice?

‘Tijdens mijn middelbare schoolperiode fietste ik van familie naar familie om zo veel mogelijk op te passen. Steeds vaker kreeg ik dubbele aanvragen voor dezelfde avond of middag. Toen ontstond het idee om een oppasservice te starten om voor alle ouders een lieve oppas te regelen: Babs Oppasservice (2010).’

Wat is jouw ultieme droom?

‘Dé landelijke oppasservice worden die zich onderscheidt door persoonlijk te blijven. Als ouder heb je één direct contactpersoon en kun je binnen 24 uur een (vaste) oppas regelen. Deze service zorgt ervoor dat ouders samen weg kunnen, de kinderen een lieve, betrouwbare oppas hebben en de oppassers de allerleukste bijbaan.’

Wat heb je al bereikt?

‘Op dit moment breiden acht regiomanagers de service uit door hun eigen oppasteam(s) samen te stellen, de oppasgezinnen te zoeken en alle aanvragen in te vullen. We zijn vooral in de Randstad te vinden: van Leiden en Rotterdam tot het Westland, maar er is ook een oppasteam in Enschede.’

Wat vond je het allerleukste van VIVA400 Visionista’s?

‘De pitch! Daar leefde ik echt naartoe. Met de feedback die ik kreeg, kan ik ook erg veel.’

Waarom moet jij de VIVA400 Visionista 2018 worden?

‘Babs Oppasservice staat op het punt om door te breken, maar heeft nét dat zetje van VIVA nodig om het te halen. Het is iets waar ik al zo lang zo hard voor werk. Ik wil mijn droom werkelijkheid maken.’