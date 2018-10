Even bellen met Rachel Kramer: ‘Een mix van pop met country, in plaats van dat commerciële’

Want: de voormalig zangeres van K-otic brengt op 28 september haar album Home uit.

Na een lange radiostilte breng je nu een nieuw album uit. Vertel!

‘Het is een heel persoonlijk album geworden, dat gaat over thema’s als onzekerheid, mijn dochter en de liefde. Het gaat ook over de weg die ik af en toe ben kwijtgeraakt in de muziek. Ik heb in het verleden te vaak geluisterd naar andermans visie, omdat mijn onzekerheid ineens optrad. Mede hierdoor kwam ik in een ander genre terecht dan ik zelf voor ogen had. Ik liet me te vaak meeslepen in het hele commerciële verhaal. Dit album heb ik niet gemaakt voor het grote succes, maar puur voor de mooie muziek.’

Moeten we dit album als een soort van doorstart zien?

‘Jazeker, maar ik hoop vooral dat ik vanaf nu de muziek kan maken die ik altijd al graag heb willen maken. Een mix van pop met country, in plaats van dat commerciële. Ik hoop dat ik in de toekomst op mijn eigen manier kan blijven creëren en dat er ruimte is voor een artiest als ik.’

Je bent maar liefst vijftig kilo afgevallen. In hoeverre was je gewicht een issue voor je?

‘Ik heb mijn hele leven problemen gehad met mijn gewicht. Als klein meisje was ik te dik, als tiener kampte ik met anorexia. Sindsdien ben ik altijd een jojo geweest. Op het moment dat ik me gelukkig voelde, kwam ik aan. Op momenten dat ik me ongelukkig voelde, viel ik juist weer af. Na de geboorte van mijn dochter Saja wist ik dat het roer om moest. Uiteindelijk heb ik voor een maagverkleining gekozen. Ik voel me sinds de operatie beter dan ooit.’

Wat zijn je verdere toekomstplannen?

‘Dit najaar ga ik de theaters in met Nashville night. Volgend jaar ga ik trouwen (met zanger Déon Leon, red.). Verder werk ik ernaartoe om volgend jaar op zo veel mogelijk festivals te staan, zoals Tuckerville of Concert at Sea.’

