Even wennen: deze nineties haartrend zagen we niet aankomen

We zagen dit kapsel de afgelopen jaren vooral voorbij komen tijdens bonte avonden, carnaval en bij Harley Quinn. Anno 2020 hoef je echter niet verkleed of het liefje van The Joker te zijn wil je met deze haardracht voor de dag komen.

Het feit dat de scholen weer zijn begonnen, doet velen kennelijk verlangen naar jeugdiger jaren. Dat, en het feit dat de nineties al een tijdje niet uit het huidige straatbeeld zijn weg te slaan, verklaart waarom het nu hip is om met twee staartjes bovenop je hoofd de deur uit te gaan.

Slick en stijlvol

De jaren negentig bleken al eerder een grote inspiratievorm voor kapsels. Eerder schreven we al hoe de WAP videoclip van Cardi B. en Megan Thee Stallion duizenden vrouwen op het idee bracht hun kapsel loeistrak op te steken met hier en daar een pijpenkrul. Slick en stijlvol. Maar die twee staartjes… dat voelt toch als een trend van weer een heel andere orde.

Ga all out

Aan de andere kant: het leven is te kort voor saai haar. Dus waarom zou je niet à la Britney in de klassieker Oops I did it again of Baby Spice twee staartjes op je hoofd dragen? Ga dan meteen all out en laat aan de voorkant twee plukken langs je gezicht hangen voor maximaal effect.

Je verkeert hoe dan ook in goed gezelschap:

Beeld: Instagram.