Ex Travis Barker noemt zijn relatie met Kourtney Kardashian ‘raar’

Misschien zei de naam Shanna Moakler je tot voor kort niks. De vrouw haalt op dit moment echter om de haverklap de nieuwskoppen als de ex van Blink 182-frontman Travis Barker. Sinds hij een relatie aanging met Kourtney Kardashian, deelt Shanna op social media subtiele steekjes onder water uit.

In een interview met People verklaart Shanna echter dat ze geen moeite heeft met de nieuwe vlam van haar ex-man. Toch maakte ze Travis en Kourtney op Instagram belachelijk door hun vakantiefoto’s ‘na te spelen’ met haar vriend Matthew. Dan rijst toch de vraag: waarom houdt het liefdesleven haar ex haar zo bezig?

‘True Romance’-thema

‘Ik ben heel erg over mijn ex heen’, zegt Shanna. ‘Ik vind wel dat hun openbare liefdesuitingen een beetje raar zijn? De film ‘True Romance’, waar zij elkaar nu in lijken te vinden, was het thema van onze bruiloft. Onze dochter is vernoemd naar een personage in de film. Luchtreclame boven hun hoofd zoals we dat ook hadden gedaan in ‘Meet the Barkers’ (hun realityserie, red.). Dat soort dingen… dat vind ik gewoon raar.’

‘Blij voor hem’

Desalniettemin staat ze erop dat ze Kourtney ‘het beste wenst’ en geen kwade wil heeft. ‘Ik ben oprecht blij voor hem. Ik wil dat de vader van mijn kinderen gelukkig is en een partner heeft die hem blij maakt. Het enige waar ik om geef, is dat hij goed is voor de kinderen. Mijn kinderen lijken haar en haar familie heel leuk te vinden, dus dat is het belangrijkst.’

Pesten

Het enige waar Shanna misschien ook nog wat moeite heeft, is Kourtneys fanbase. ‘Mijn enige probleem met deze gekte is haar fanbase… het bereikt bijna het punt van pesten’, zegt ze over de reacties de Shanna van Kourtneys kreeg. ‘Ik zie social media als een plek om plezier te hebben. Het zou positief moeten zijn.’

