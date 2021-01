Krijg je al een rilling bij het denken aan een fout maken op de werkvloer, en blijf je daarom maar dromen in plaats van dat je gaat doen? Dan ben je niet de enige, want veel mensen kampen met faalangst. Toch is fouten maken volgens Spanx-CEO Sarah Blakely juist heel erg belangrijk om te slagen.

Al op jonge leeftijd leerde ze dat het essentieel is om lef te hebben en misstappen te durven maken. Die levensinstelling legde haar geen windeieren, want ze is de oprichter van het welbekende merk Spanx. Haar corrigerend ondergoed wordt door miljoenen vrouwen wereldwijd gedragen en ze is dan ook op z’n zachts gezegd loaded.

Levenslessen

In een recent interview met Business Insider vertelt de Amerikaanse onderneemster dat haar vader haar leerde altijd nieuwe dingen te doen. Ook – of misschien juist – als ze daar helemaal niks van bakte. ‘Iedere avond vroeg mijn vader aan mij en mijn broer waar we die dag in gefaald hadden. Hij juichte onze misstappen toe, wat eigenlijk een hele interessante en originele opvoedstijl is’, vertelt ze.

Lees ook:

Pip Pellens over faalangst: ‘Hoe ouder je wordt, hoe beter je jezelf leert kennen’

High five

‘Als ik niks verkeerd had gedaan die dag, was hij zelfs een beetje teleurgesteld. Maar als ik bijvoorbeeld vertelde dat ik een nieuwe sport had geprobeerd maar er verschrikkelijk slecht in was, kreeg ik een high five van mijn vader’, gaat Sara verder. Ze vertelt dat ze hierdoor een hele andere kijk op falen kreeg. ‘De definitie van falen werd voor mij ‘iets niet proberen’ in tegenstelling tot ‘het maken van een fout’, verklaart de onderneemster.

‘Niet proberen is falen’

‘Zoveel mensen nemen geen nieuwe stappen en durven geen risico te nemen omdat ze bang zijn om te falen, ze beginnen geen nieuwe onderneming of durven geen nieuwe sport te starten omdat ze bang zijn. Als je dat anders gaat zien, en inziet dat niet proberen juist falen is in plaats van ergens niet goed in zijn, dan opent het leven zich voor je’, besluit ze.

Amen, Sara. Nu nog de ballen hebben om dit advies daadwerkelijk ter harte te nemen.

View this post on Instagram A post shared by Sara Blakely (@sarablakely)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.