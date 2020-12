Fans weten het zeker: Taylor Swift is getrouwd

In tegenstelling tot veel andere artiesten lijkt het voor Taylor Swift wél een goed jaar te zijn geweest. Donderdag verraste de artiest haar fans met een fonkelnieuw album (‘Evermore’) én videoclip bij het nummer ‘Willow’. Maar dat is niet het enige.

Fans menen namelijk zeker te weten dat Taylor is getrouwd met haar liefde Joe Alwyn. Zo zou ze op meerdere nummers hinten naar een huwelijk en nam ze het nummer Love Story onlangs opnieuw op met de herschreven tekst ‘Baby just said yes‘.

Trouwjurk?

Als klap op de vuurpijl licht Taylor een bijna letterlijk tipje van de sluier op van haar nieuwe videoclip bij het nummer Willow. Op de foto is te zien hoe de zangeres een crèmekleurige, lange kanten jurk draagt met een bloemendiadeem in het haar. Behoorlijk bridal, inderdaad. Hoewel de jurk officieel niet een trouwjurk is, zien de Swifties hierin een bevestiging dat Taylor is getrouwd met Joe.

Vluchten in liedjes

Taylor houdt ondertussen de lippen stijf op elkaar. Over haar album zegt ze: ‘Ik heb dit nog nooit eerder zo gedaan. De meeste albums zag ik als een hoofdstuk dat ik achter me liet na de release. Met Folklore was dat anders. Terwijl ik het maakte voelde ik alsof ik terugkwam, in plaats van dat ik iets achterliet. Ik genoot van het vluchten in die (denkbeeldige) verhalen. Ik genoot ook van jullie dromen over verloren en hervonden liefdes in je leven. Dus ik bleef erover schrijven.’

Bron: Stylecaster | Beeld: Brunopress