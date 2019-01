Fijn: Anne Hathaway en Julie Andrews werken aan Princess Diaries 3

Fans van de film Princess Diaries kunnen zich langzaamaan verheugen op een derde deel van de filmreeks. Hoofdrolspeelster Anne Hathaway bevestigt dat er een script klaar ligt voor een vervolg.



‘Ik heb er wel zin in’, zei Anne in Watch What Happens Live met Andy Cohen. ‘Julie Andrews en onze producer Deborah Martin Chase ook. We willen allemaal erg graag dat het lukt. Maar we willen het alleen als het perfect wordt omdat we zoveel van deze films houden. Het is net zo belangrijk voor jullie als voor ons. En we willen niet al iets leveren als het nog niet klaar is. We werken er aan.’

Anne kroop in 2001 voor het eerst in de rol van Mia, die erachter komt dat ze eigenlijk een prinses is. Julie Andrews speelde haar oma, de koningin. In 2004 verscheen het vervolg waarin prinses Mia tot koningin wordt gekroond.

De eerste twee films werden geregisseerd door Garry Marshall, die in 2016 overleed. Het is nog niet duidelijk of er al een beoogd regisseur is voor het derde deel.

Bron: ANP | Beeld: Princess Diaries