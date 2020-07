Ben jij onbewust een ‘foster’-vriendin? Zo ontdek je het

Jullie zijn al maanden aan het daten. Het is leuk, het is gezellig, maar een echte relatie wordt het niet. Niet omdat jij niet wil, maar omdat hij of zij de boot afhoudt. Je vlam is er niet klaar voor zich te binden en omdat jij wel op meer had gehoopt, zit er niet veel anders op dan de boel afkappen.

Of nog erger: hij laat van de een op andere dag niets meer van zich horen. Dat is verdrietig, maar nóg pijnlijker wordt het wanneer je diezelfde vlam een paar weken later stralend op the gram ziet. Met zijn nieuwe vriendin op een familie-uitje. Niet veel later adopteren ze een golden retriever, wappert zij met een ring (‘Ik zei JA!!!’) en verschijnen foto’s van echo’s en zijn hand veelbetekenend op haar buik. Precies ja, dat was de man (of vrouw) die tot voor kort niets moest weten van vastigheid.

Wel de lusten, niet de lasten

De ‘foster-vriendin’ is de date met wie je het gezellig hebt voordat hij zich bindt aan zijn ‘forever-vriendin’. Net als fosterparents, zeg maar. Je zorgt voor hem tot hij klaargestoomd is zich voorgoed te binden. Een tijdje wel de lusten, niet de lasten tot hij klaar is voor in voor- én in tegenspoed. En dat is meestal niet met jou. De foster-vriendin verricht al het werk zonder de beloning.

Het fenomeen is overigens niks nieuws. Denk maar aan mr. Big die trouwt met Natasha nadat hij Carrie meedeelt dat hij hun relatie geen naam wil geven. Of 500 days of Summer, waarin Summer zich verloofd vlak nadat ze Tom dumpt.

Dat gebeurt overigens lang niet altijd met opzet. Natuurlijk zijn er mensen die hun scharrel expres aan het lijntje houden, maar er zijn ook veel mensen die zich laten meevoeren door hun gevoel zonder te denken over de lange termijn-gevolgen. En dan zijn er ook nog types die onbekommerd daten zonder ook maar een moment stil te staan bij gevoelens.

Niet op zoek

Heb jij het idee gevoel dat je zomaar eens een ‘foster-vriendin’ zou kunnen zijn? Luister naar je onderbuik. Negeer vroege signalen niet in de hoop dat je iemand wel kunt veranderen. Als iemand al in een vroeg stadium aangeeft niks serieus te willen, is de kans groot dat hij/zij niet snel van gedachten verandert. Het verraad zit ‘m natuurlijk in het feit dat iemand die ‘niet op zoek is’, achteraf vaak bedoelt ‘ik ben niet op zoek naar iets – met jou’.

Natuurlijk kan het zijn dat diegene op dat moment inderdaad geen relatie wil en zich later bedenkt. Daar kunnen een miljoen redenen aan ten grondslag liggen. Als je nu met iemand datet die de relatie niet wil benoemen, zich niet wil binden of niet duidelijk wil zijn over zijn/haar intenties, is het tijd om verder te gaan. Je eigen hart beschermen is jouw prioriteit.

Bron: Bustle. Beeld: iStock