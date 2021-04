Je ziet het steeds vaker voorbij komen: mensen die voor hun lol in ijskoud water gaan zwemmen of liggen. Allerlei hippe influencers, Arie Boomsma, maar ook Frederiek Bijl (42) uit Amersfoort. Niet iedere dag, maar in ieder geval een keer per week zwemt ze in een meer. En da’s koud, maar blijkbaar geeft het ook een kick én het is bewezen goed voor de gezondheid.

De enige vraag die bij mij oppopt als ik zie dat iemand in zo’n koud meer gaat zwemmen is: ‘Het is ijskoud, wat doe jij nou? Waarom zou je dat doen?’ (- songtekst Nielson). Maargoed, dat is dan ook weer net de bedoeling. Frederiek maakte kennis met ijsbadderen op Healthy Fest, alweer twee jaar geleden. ‘Natuurlijk voelde ik in het begin veel weerstand, maar we werden heel goed begeleid. En het was ook wel een kick; leren je ademhaling zo goed onder controle te krijgen’, vertelt ze.

Eerst even wat achtergrond: dat dompelbaden, de Wim Hofman methode, is er niet voor niets. Het zou allerlei gezondheidsvoordelen hebben, zoals het verbeteren van het immuunsysteem, verminderen van stress, mentale weerbaarheid en een betere concentratie. Klinkt heel niet gek, behalve dan dat het wél gek klinkt om in dat koude water te gaan liggen.

Wat vind je fijn aan deze – mijns inziens – marteling?

‘In het begin was het niet fijn. Ik begon ooit, in een ver verleden, met koud afdouchen. Daarvan gaat je hartslag omhoog en dat is een goede training om je ademhaling beter te krijgen. Dat vond ik heel ingewikkeld, maar naast de kick dat het wel lukte, merkte ik ook dat het goed was voor m’n huid en krullen. Dus dat bleef ik doen. En toen op Healthy Fest ging ik voor het eerst in zo’n ijsbad. Dat was wel lekker; want het was dertig graden en ik had me net kapotgezweet tijdens een sportklasje. We werden daar heel goed begeleid en kregen veel uitgelegd wat betreft ademhaling.’

En dan zit je ineens in zo’n bad?

‘Kijk, je verwacht op slot te schieten, uit een soort schrikreflex. Maar dat gebeurde helemaal niet! Dat was het leerzame: je kunt leren je ademhaling onder controle te houden. Uiteindelijk zit je dan tot je nek in het water, blijf je zitten, zo’n vijf minuten en dan ga je eruit. Soms is het ook korter, hoor. Het ligt er heel erg aan hoe je focus is op dat moment.’

Neem me eens mee? Je staat daar op het strandje in je badpak en gaat dan het water in?

“Meestal loop ik rustig het water in, niet in één keer. Als ik voel dat mijn ademhaling blokkeert, probeer ik bewust te ontspannen. Dus: schouders laag, focus goed, ademhaling rustig proberen te krijgen en dan voel je dat je weer opwarmt. Op een gegeven moment merk je die kou niet echt meer en kun je een stapje verder, tot je op een gegeven moment tot je schouders erin staat. Je bent dan één met de natuur en dat is heel fijn en rustig.’

Is dat dan ook waarom je het doet? Mentale rust?

‘Zeker, dat is een van de redenen. Je bent verplicht heel gefocust te zijn op goed ademenen en ontspannen, dus dat werkt zeker. Maar als je eruit komt, heeft je lijf wel heel hard gewerkt om je warm te houden. Je bloed circuleert supergoed, dus je voelt je heel “wakker”. Alle vezels zijn wakker en actief. Dat is het: het geeft me het gevoel dat ik leef. In coronatijd ben ik het vaker gaan doen, om de sleur te doorbreken. Als ik dit gedaan heb, heb ik iets gedaan voor mezelf dat fijn voelt en dan kan ik de rest ook weer beter aan.’

Ga je altijd alleen?

‘Er was een belofte die ik moest doen aan m’n moeder: ik ga dit nooit alleen doen. Het lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat ik een hartverzakking krijg, maar ik vind het wel handig als ik het met iemand doe. Er kan altijd iets gebeuren, ook wat niet door de kou komt.’

Kan iedereen dit zomaar doen?

Dat vind ik lastig. In de sauna doen mensen het ook: van een bloedhete cabine naar een dompelbad. Dus je zou zeggen dat dit dan ook kan. Maar het lijkt me wel handig als je van te voren je goed inleest en de filmpjes van Wim Hofman op YouTube bekijkt. De basis is gewoon gratis beschikbaar.’

Wat merk je aan je lijf sinds je dit doet?

‘Voor ik dit deed, was al best wel gezond, dus het is niet dat m’n immuunsysteem beter is geworden. Maar ik heb veel last van m’n lymfe en als ik dit doe, dan heb ik daar minder last van. Verminderen stress, mentale weerbaarheid, concentratie; dat doet het allemaal. Een van de dingen die het zou doen is het verminderen van vetverlies, maar dat is voor mij niet per se zo, wel heb ik het bij anderen gezien. Logisch ook, want je doet iets tegen natuurlijks, waar je jezelf toe moet zetten. Als je dat hebt gedaan, is je bereidheid om andere dingen te doen ook groter. Dan ga je bijna automatisch gezonder eten, makkelijker bewegen en dat werkt dus ook indirect door op je gezondheid en gewicht.’

Officieel doe je na afloop nog een meditatiefase, doe jij dat ook?

‘Soms. Maar ik laat me altijd opdrogen – het liefst in de zon. Dat kan ook met tien graden, hoor, zolang je maar op een windstil plekje ligt. Tien graden is warm in vergelijking met het water. Dat is meestal zo’n zes graden, dus niet súperkoud, maar ook niet lekker. Maar goed, dat is dan ook niet de intentie. Voor een lekker bad, ga ik wel in een hottub.’

