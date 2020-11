Friends-acteur Matthew Perry (51) is verloofd

Gelukkig is 2020 voor lang niet iedereen een rampjaar. Matthew Perry onthult dat hij zijn vriendin Molly Hurwitz na twee jaar een relatie ten huwelijk heeft gevraagd.

‘Ik besloot dat ik me wilde verloven‘, zegt de Friends-acteur (51) tegen People. ‘Dus het kwam goed uit dat ik toevallig date met de geweldigste vrouw van de planeet.’

Sinds 2018 samen

Hij en Molly (29) zijn sinds 2018 samen. Molly werkt als literair agent en deelt af en toe een flard van hun liefdesleven op Instagram. Zo schreef ze dit jaar op Valentijnsdag een lief berichtje aan Matthew via Insta en deelde ze vorig jaar kerst een foto van hen samen bij de kerstboom.

Aan lagerwal

Het ziet er naar uit dat het leven Matthew weer toelacht. De acteur heeft een verleden met zowel alcohol- als medicatieverslavingen. Vorig jaar liep hij er nog zo schmützig bij dat pers schreef dat ‘Chandler van Friends compleet aan lagerwal’ was geraakt. De acteur werd regelmatig opgenomen in het ziekenhuis en leefde in een hotelkamer omdat hij geen huis meer had.

Het ziet er naar uit dat Molly hem goed doet. Matthew had eerder relaties met onder meer Julia Roberts, Yasmine Bleeth, Neve Campbell, Rachel Dunn en Lizzy Caplan.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Matthew Perry (@mattyperry4)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: People | Beeld: NBC.