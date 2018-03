Gek op 30 Seconds? Geef je dan snel op voor dit kampioenschap!

Ben jij altijd super fanatiek bij een potje 30 Seconds? En doe je er alles aan om te winnen? Dan kun je je nu opgegeven voor het Open Tilburgs Kampioenschap van dit spel.

Dus houd woensdagavond 11 april maar vrij in je agenda, want dan kun je in Tilburg strijden voor de titel. Het is een initiatief van het Tilburgse café Bolle en dat het spel razend populair is, is ook wel te zien aan het aantal inschrijvingen. Binnen twee dagen hebben al 250 (!) mensen zich opgegeven voor het open Tilburgs Kampioenschap.

Beperkt plek

Zelf meedoen? Dat kan, maar er is wel nog maar beperkt plek volgens het café. De hele wedstrijd gaat dan ook zeer professioneel in zijn werk, want er wordt zelfs een toernooischema opgesteld. Ook is het vooraf duidelijk welke spelregels gebruikt worden, zodat daar geen misverstanden over ontstaan. ‘We wensen iedereen veel succes met trainen. We zorgen natuurlijk voor een leuke prijs’, aldus de organisatie. Leuk!

Bron: Brabants Dagblad | Beeld: 999Games