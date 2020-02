Gigi Hadid noemt Zayn Malik weer haar Valentijn

Topmodel Gigi Hadid en zanger Zayn Malik zijn weer officieel samen. Dat hun knipperlichtrelatie weer op groen staat, blijkt uit een foto van Zayn die Gigi vrijdag op Valentijnsdag plaatste.

‘Hey Valentine’, schrijft Gigi gisteravond bij een Instagram post van haar disposable camera account genaamd Gisposable. Op de foto staat Zayn met zijn handen in zijn zakken in een weiland. ‘Z on the farm’, schrijft het model erbij. Daarmee doelt ze hoogstwaarschijnlijk op de boerderij die de zanger in 2018 kocht in de Amerikaanse staat Pennsylvania, vlakbij Gigi’s familie, die hij regelmatig bezoekt. De foto is in december 2019 gemaakt.

Knipperlichtrelatie

Gigi en Zayn kregen in november 2015 een relatie. Regelmatig was het uit en dan weer aan. Vorig jaar in januari verbraken de twee hun relatie, maar vorige maand wist E! News op basis van bronnen te melden dat het vuur vlak voor de feestdagen weer was aangewakkerd.

Bron: Telegraaf