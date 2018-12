Een goed voorbeeld doet volgen: Eva Jinek verklapt haar goede voornemen voor 2019

Eva Jinek is één van de vele mensen met goede voornemens voor 2019. De presentatrice vertelt in een video op Instagram wat zij volgend jaar beter wil gaan doen.

‘Voor dit jaar zou ik het heel leuk vinden als ik vaker op tijd zou komen in plaats van te laat’, zegt Eva strijdvaardig.

‘Dit gaat over mij’

Een roman uit 1999 is volgens de presentatrice de reden van haar goede voornemen. In The Girl’s Guide to Hunting and Fishing komt de hoofdpersoon ook vaak te laat, totdat haar vriend er iets over zegt. ‘Als je te laat komt, geef je mensen het gevoel alsof ze niet belangrijk zijn. En ik las dat en ik dacht ‘aah, dit gaat over mij!”, zegt Eva geschrokken. ‘Het was een soort van kosmische boodschap, dat je daarnaar moet luisteren. Ik heb er toen niks mee gedaan, maar dit jaar, 2019, ga ik er wat mee doen!’

Drie minuten

Het goede voorbeeld heeft Eva al in huis. ‘Mijn man is altijd 20 minuten te vroeg op een afspraak, dus ik denk zo tussen ons in moet het me toch lukken om ten minste drie minuten te vroeg te komen. Daar streef ik naar.’

