Groot feest voor Yolanthe: ‘Ik ben dankbaar voor de vrouw die ik ben’

Hoewel er natuurlijk geen feestje mogelijk is door de maatregelen, heeft de moeder van Cabau een lekkere taart gebakken. En omdat je dan maar zelfs de slingers moet ophangen, blaast Yolanthe om exact 12 uur de kaarsjes uit op deze lekkernij.

Dankbaar

Ook in een post op Instagram staat de actrice stil bij deze feestelijke dag. ‘Het is mijn verjaardag!’, schrijft ze. ‘Ik ben dankbaar dat ik hier ben, sterk, gezond en levend. Ik ben dankbaar voor de vrouw die ik ben en voor alles wat ik heb. Ik ben er trots op dat ik andere vrouwen en kleine meisjes over de hele wereld kan helpen. Ik wil jullie allemaal bedanken voor alle liefde en steun die jullie me geven en die jullie me door de jaren heen hebben gegeven.’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Y O L A N T H E C A B A U (@yolanthecabau)

Felicitaties

Cabau kan rekenen op heel wat gelukswensen. Zo schrijft Sunnery James bij de foto: ‘Happy Birthday 🎈’ en ook Quinty Trustfull laat een felicitatie achter. Een andere volger reageert nog met een vrolijke verjaardagswens: ‘Gefeliciteerd Yolanthe 🎉🎊🎂🎊🎉 en je lieve zoon gefeliciteerd met je top mama.’

Bron: Boulevard | Beeld: Getty