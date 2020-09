Heeft een laptop op schoot gevolgen voor je vruchtbaarheid? Dit zeggen experts

Het is zo’n urban legend die af en toe weer eens opduikt: werken met een laptop op schoot is slecht voor je vruchtbaarheid. De laptop zou je eitjes als het ware frituren tot een omelet. Zit daar een kern van waarheid in of is het net zulke grote onzin als het idee dat je hersenen exploderen als je niest met je mond gesloten?

Om het meteen maar ingewikkeld te maken: het antwoord op die vraag is ja en nee. Kort gezegd: een warme laptop zorgt er niet voor dat je minder eitjes produceert. Als je uren achtereen Temptation Island kijkt in bed, is er misschien wel een kleine reden tot zorg.

Vruchtbaarheidsproblemen

Volgens de Amerikaanse arts Sara Twogood is er geen wetenschappelijk bewijs dat dit uitsluit. “Er zijn genoeg vrouwen die op een laptop werken en geen vruchtbaarheidsproblemen hebben. Daarentegen zijn er ook vrouwen die een laptop gebruiken en wel problemen hebben. Er zijn tal van oorzaken waardoor een vrouw kan worstelen met vruchtbaarheid. Dat compleet op laptopgebruik afschuiven is niet overtuigend. Maar omdat dit onderzoeksveld vrij nieuw is, weten we niet het potentiële effect op vruchtbaarheid”, zegt ze tegen Byrdie.

Voorzorgsmaatregel

Edward Merut, arts bij het vruchtbaarheidscentrum in Illinois, heeft wel een waarschuwing voor zwangere vrouwen. “Laptops geven hitte af, wat theoretisch gezien schade kan toebrengen in de eerste weken van de zwangerschap – net als sauna’s, hot tubs, elektrische dekens of sporten die temperatuur van je core omhoog stuwen. Dat betekent niet dat dit automatisch betekent dat de foetus schade oploopt, maar het is wel een voorzorgsmaatregel om dit zoveel mogelijk te ontlopen.”

Daarbij is Merut geen fan van uren achter een laptop zitten om een geheel andere reden. Veel zitten kan leiden tot obesitas, wat weer gevolgen heeft voor je vruchtbaarheid. Als je zwanger wil worden, is het dus nog belangrijker om regelmatig een break te nemen voor een blokje om.

Strak ondergoed

Tot slot ziet het er naar uit dat mannen zich meer zorgen moeten maken omtrent dit onderwerp. “Bij mannen is er een verband tussen een verhoogde temperatuur van de scrotum en vruchtbaarheid”, zegt Shefali Shastri arts bij Reproductive Medicine Associates in New Jersey. “We weten dat er veel factoren zijn die dat veroorzaken. Denk aan hot tubs, sauna’s en strak ondergoed. In een klein onderzoek onder 29 mannen zagen we dat de temperatuur van de scrotum ook hoger werd door een laptop op schoot (al is dat vooral omdat de mannen hun benen tegen elkaar klemden).”

Wat temperatuur betreft zijn vrouwen beter beschermd. De eicellen worden gevormd in de eierstokken in de bekkenholte. De eicellen zijn daarom beter beschermd tegen warmte van buitenaf. Kortom: een laptop levert geen gefrituurde eierstokken. Het apparaat maakt je, voor zover bekend, niet onvruchtbaar, maar uren werken met een laptop op schoot is nooit een goed idee. Zeker niet voor je vriend.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Byrdie | Beeld: iStock