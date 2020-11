Ho ho ho: ‘First Dates’ komt terug met speciale kerstafleveringen

Kun je wel wat liefde gebruiken in de donkere dagen voor kerst? Dan heb je geluk! First Dates komt namelijk terug en hoe. In de speciale kerstafleveringen gaan weer nieuwe singles op zoek naar de ware, maar er zitten ook wel wat oude bekenden tussen!

Dus maak je maar weer op voor Victor’s blauwe kijkers, Sergio zijn gastvrijheid en hoogstwaarschijnlijk heel wat ongemakkelijke gesprekken.

First Dates kerstafleveringen

Onder de mistletoe is er ook ruimte voor wat oud-gedienden. Want wat dacht je van het koppel dat de eerste First Dates-baby kreeg? Als dat geen succes is, dan weten wij het ook niet meer. Anderen doen opnieuw een poging om die prins(es) op het witte paard te vinden tijdens een nieuwe date.

Coronaproof

First Dates is tegenwoordig helemaal coronaproof! Singles worden nog steeds hartelijk ontvangen door gastheer Sergio, maar handen en knuffels zitten er niet in. De dates zitten aan tafeltjes van 1,5 meter en midden op tafel is een spatscherm geplaatst. Zo weet je ook zeker dat als je date een beetje met consumptie praat, dat in ieder geval niet op jouw biefstukje belandt. Wij hebben in ieder geval al zin in de kerstafleveringen van First Dates!



De First Dates Kerstspecials zijn van 14 t/m 25 december elke werkdag om 19.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3.

Bron: BNNVARA | Beeld: BNNVARA