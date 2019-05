Hoe streng moet je zijn tegen een beginnende puber? 10x jullie advies

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: Hoe streng moet je zijn tegen een beginnende puber?

We zijn allemaal puber geweest en weten hoe zwaar de puberleeftijd soms kan zijn. Maar hoe ga je met je puberende kind om? Alles controleren of proberen los te laten?

De dochter van VIVA-forummer R. is 13 en is meer bezig met haar mobiel dan met school. ‘Al zit ze uren ‘huiswerk te maken’ in haar beleving. Ze wordt enorm afgeleid door álles.’ Dit resulteert in slechte cijfers. Als VIVA-forummer R. haar vraagt naar haar toetsen of huiswerk wordt ze boos. R. vindt dat ze er al enorm bovenop zit, haar vriendinnen vinden haar zelfs te streng. Terwijl haar man haar weer te makkelijk vindt. Hoe streng moet ze zijn? Dit zijn jullie beste adviezen:

Belle37 : Ik heb niet de hele OP gelezen, maar je dochter is een puber en heeft dus moeite met plannen; haar hersenen zijn simpelweg nog niet volgroeid. Hetzelfde geldt voor impulscontrole, erg lastig op die leeftijd. Dus die telefoon krijgt elke keer aandacht. Ik denk dat je je dochter moet helpen met dit probleem, al zal zij het waarschijnlijk niet als helpen ervaren. Dus: telefoon weg als er huiswerk gemaakt moet worden, meekijken op Magister en helpen met plannen. Tot zij laat zien dat ze het zelf kan.

: Ik heb niet de hele OP gelezen, maar je dochter is een puber en heeft dus moeite met plannen; haar hersenen zijn simpelweg nog niet volgroeid. Hetzelfde geldt voor impulscontrole, erg lastig op die leeftijd. Dus die telefoon krijgt elke keer aandacht. Ik denk dat je je dochter moet helpen met dit probleem, al zal zij het waarschijnlijk niet als helpen ervaren. Dus: telefoon weg als er huiswerk gemaakt moet worden, meekijken op Magister en helpen met plannen. Tot zij laat zien dat ze het zelf kan. PattyJupiter : Kun je huiswerkbegeleiding betalen? Dan geef je dat deel uit handen.

: Kun je huiswerkbegeleiding betalen? Dan geef je dat deel uit handen. himalaya : Een telefoonrestrictie behoort niet tot de mogelijkheden? Ze besteedt daar veel tijd aan en haar schoolresultaten zijn slecht.

: Een telefoonrestrictie behoort niet tot de mogelijkheden? Ze besteedt daar veel tijd aan en haar schoolresultaten zijn slecht. snipsnaps : Ja, je kunt aardig blijven en blijven vragen of alles gemaakt en geleerd is. Je kunt boos worden en er boven op gaan zitten en alles controleren en samen maken/leren. Op het gymnasium wordt natuurlijk wel een zekere mate van zelfstandigheid verwacht. Dat eerste jaar is ook om dat soort vaardigheden aan te leren, voorzover dat op de basisschool niet al gedaan is. Maar het is wel zo, dat je dochter het moet doen, zij moet de knop omzetten en aan de slag gaan. En duidelijk voor zich hebben waar ze het voor doet? Wil je over gaan en op dezelfde school blijven dan zal je daar dus voor aan het werk moeten gaan. Zo niet, dan is de consequentie dat je van school moet. Wat wil ze zelf? Snapt ze hoe het werkt als ze niet over gaat?

: Ja, je kunt aardig blijven en blijven vragen of alles gemaakt en geleerd is. Je kunt boos worden en er boven op gaan zitten en alles controleren en samen maken/leren. Op het gymnasium wordt natuurlijk wel een zekere mate van zelfstandigheid verwacht. Dat eerste jaar is ook om dat soort vaardigheden aan te leren, voorzover dat op de basisschool niet al gedaan is. Maar het is wel zo, dat je dochter het moet doen, zij moet de knop omzetten en aan de slag gaan. En duidelijk voor zich hebben waar ze het voor doet? Wil je over gaan en op dezelfde school blijven dan zal je daar dus voor aan het werk moeten gaan. Zo niet, dan is de consequentie dat je van school moet. Wat wil ze zelf? Snapt ze hoe het werkt als ze niet over gaat? Zeilboot76 : Zorg eerst dat je samen met je man op een lijn komt qua aanpak. Ik zou strenger zijn op het gebruik van de mobiel. Daarnaast zou ik op school ook het mobieltjesbeleid in de klas aankaarten als deze bij het kind zelf mag blijven. Hier moeten de mobieltjes in de telefoonzak op school tijdens de les. Niets appen en insta. Aandacht voor de les. Het geeft natuurlijk geen garantie maar wel meer kans. Ik doe verder helemaal niets naar mijn kinderen qua ingrijpen, overhoren, plannen etc. Zij komen wanneer nodig zelf naar mij of partner toe. Dan staan wij voor ze klaar. Mijn dochter heeft voor een aantal vakken flashcards aangeschaft om meer overzicht te krijgen in de te leren stof. Werkt hier prima.

: Zorg eerst dat je samen met je man op een lijn komt qua aanpak. Ik zou strenger zijn op het gebruik van de mobiel. Daarnaast zou ik op school ook het mobieltjesbeleid in de klas aankaarten als deze bij het kind zelf mag blijven. Hier moeten de mobieltjes in de telefoonzak op school tijdens de les. Niets appen en insta. Aandacht voor de les. Het geeft natuurlijk geen garantie maar wel meer kans. Ik doe verder helemaal niets naar mijn kinderen qua ingrijpen, overhoren, plannen etc. Zij komen wanneer nodig zelf naar mij of partner toe. Dan staan wij voor ze klaar. Mijn dochter heeft voor een aantal vakken flashcards aangeschaft om meer overzicht te krijgen in de te leren stof. Werkt hier prima. belgali : Er is niks raar aan niet kunnen plannen of snel afgeleid raken op die leeftijd hoor. Volgens mij hebben ze dat allemaal. Maar als je geleerd hebt en afgevraagd bent nog een 1,5 halen is er wel iets aan de hand; dan lijkt de leermethode dus niet goed. Zijn er geen diagnostische toetsen vooraf waar al kan gecheckt worden waar ze in de fout gaat ? Wat ik doe bij 14-jarige dochter: grote items (boek deadline, groepswerk, etc) op de maandkalender schrijven en regelmatig roepen: nog 3 weken tot… denk aan … want dat overzicht heeft ze gewoon niet. Ik maak ook een invulschema voor de weken voorafgaand aan de proefwerkweek die ze zelf kan invullen met wanneer ze wat gaat leren en herhalen. Met dagdagelijkse huiswerk bemoei ik me niet. Telefoon gaat hier bij leerwerk weg – bij maakwerk ligt het hij er wel bij.

: Er is niks raar aan niet kunnen plannen of snel afgeleid raken op die leeftijd hoor. Volgens mij hebben ze dat allemaal. Maar als je geleerd hebt en afgevraagd bent nog een 1,5 halen is er wel iets aan de hand; dan lijkt de leermethode dus niet goed. Zijn er geen diagnostische toetsen vooraf waar al kan gecheckt worden waar ze in de fout gaat ? Wat ik doe bij 14-jarige dochter: grote items (boek deadline, groepswerk, etc) op de maandkalender schrijven en regelmatig roepen: nog 3 weken tot… denk aan … want dat overzicht heeft ze gewoon niet. Ik maak ook een invulschema voor de weken voorafgaand aan de proefwerkweek die ze zelf kan invullen met wanneer ze wat gaat leren en herhalen. Met dagdagelijkse huiswerk bemoei ik me niet. Telefoon gaat hier bij leerwerk weg – bij maakwerk ligt het hij er wel bij. beetjegek : Tja wat is beter? Een vriendin van me is superstreng en straight, en haar puberella van 14 doet gewoon waar ze zin in heeft, tot en met nachten wegblijven en drank. Ik ben helemaal niet streng en mijn dochter maakt gewoon haar huiswerk, doet het goed op school en heeft een paard waar ze druk mee is. Het ligt volgens mij ook echt aan het karakter van het kind, tuurlijk kun je ze in goede banen leiden, maar ze moeten het ook zelf willen. Is het Gym niet gewoon te hoog gegrepen voor haar? Dat ze het daarom laat verslonzen? Is niet motiverend natuurlijk als het steeds niet lukt.

: Tja wat is beter? Een vriendin van me is superstreng en straight, en haar puberella van 14 doet gewoon waar ze zin in heeft, tot en met nachten wegblijven en drank. Ik ben helemaal niet streng en mijn dochter maakt gewoon haar huiswerk, doet het goed op school en heeft een paard waar ze druk mee is. Het ligt volgens mij ook echt aan het karakter van het kind, tuurlijk kun je ze in goede banen leiden, maar ze moeten het ook zelf willen. Is het Gym niet gewoon te hoog gegrepen voor haar? Dat ze het daarom laat verslonzen? Is niet motiverend natuurlijk als het steeds niet lukt. watdachtjehiervan : Haar mentaliteit zal moeten veranderen. Ik zou dat bij haar laten. Vertel daarbij duidelijk dat ze niet op gymnasium kan blijven als ze zo door gaat. Ik zou er niet vijf jaar bovenop gaan zitten. Dat houdt toch niemand vol.

: Haar mentaliteit zal moeten veranderen. Ik zou dat bij haar laten. Vertel daarbij duidelijk dat ze niet op gymnasium kan blijven als ze zo door gaat. Ik zou er niet vijf jaar bovenop gaan zitten. Dat houdt toch niemand vol. Jamaarhoe : Ik was ook zo een meisje. Kon totaal niet plannen, deed maar alsof. Mijn ouders hebben me op huiswerkbegeleiding gedaan, toen was de strijd thuis ook over. En de meeste volwassenen kunnen ook maar een ding tegelijk, laat staan dat een puber dat kan managen, dus telefoon uit (en evt TV ook). Als huiswerk af is lijkt het me pas tijd om weer 100 dingen tegelijk te doen.

: Ik was ook zo een meisje. Kon totaal niet plannen, deed maar alsof. Mijn ouders hebben me op huiswerkbegeleiding gedaan, toen was de strijd thuis ook over. En de meeste volwassenen kunnen ook maar een ding tegelijk, laat staan dat een puber dat kan managen, dus telefoon uit (en evt TV ook). Als huiswerk af is lijkt het me pas tijd om weer 100 dingen tegelijk te doen. Zeepdoos25: Je hebt nu drie/vier jaar het op haar (en jouw) manier laten doen, het werkt niet! Ik zou zeggen; in het eerste jaar hebben ze echt wel begeleiding nodig en controle, als ze de verantwoordelijkheid aankunnen, dan kan je ze losser laten. Ik vind het jammer te zien dat je haar hebt laten zwemmen, terwijl ze niet weet hoe. Ik vind dat je veel strenger had moeten zijn. Ze kan de verantwoordelijkheid van plannen etc blijkbaar niet aan, volg het plan van je man!