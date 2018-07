Hoe voelt het om hoogzwanger te zijn? Sofie test het met een speciaal vest

Sofie Rozendaal is schrijfster, illustrator, publicist en YouTuber. Vorig jaar maakte ze de serie Liefde, seks & Soof – wekelijks te volgen op VIVA.nl – over haar liefdesleven als single, en nu is ze terug. Niet alleen met een vlog, maar ook met een column in VIVA.

Inmiddels is Sofie 30 en krijgt ze steeds vaker te maken met de vraag of ze eigenlijk kinderen wil. Voor haar reden tot twijfel, want hoe kun je dat zeker weten? Om erachter te komen heeft ze van deze vraag haar nieuwe missie gemaakt. Hoe het haar afgaat, kun je hier wekelijks volgen.

Zie ook: Is een eetstoornis een reden om niet aan kinderen te beginnen?

In aflevering 9 ondergaat Sofie een experiment. Ze huurt bij stichting Fara in Leuven een zwangerschapsvest, speciaal ontwikkeld om te ervaren hoe het voelt om hoogzwanger te zijn. Ze draagt het vest een dag om te kijken wat het met haar doet. Ze gaat babyshoppen met haar moeder, wandelen in het winkelcentrum en boodschappen doen: de gewone dingen. Ook blikt ze terug op de periode waarin haar moeder hoogzwanger was van haar broertje, door middel van oude videobeelden. Hoewel het zwangerschapsvest in de eerste instantie gênant voelde, doet het veel meer met Sofie dan ze had verwacht.