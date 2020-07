Iedere hondenbezitter zal beamen dat honden bijzondere beesten zijn. Ze reageren sterk op veranderingen en kunnen net als mensen rouw ervaren. En ze zijn natuurlijk loyal as fuck. Maar honden kunnen – blijkbaar – ook voelen dat je zwanger bent – soms zelfs al voordat je het zelf weet.

Althans: het wetenschappelijk bewijs van deze stelling is dun, maar hondenexperts vermoeden dat honden een zwangerschap wel degelijk vroeg opsporen.

Sterk reukvermogen

‘Onze honden kunnen geweldig observeren’, zegt Mary R. Burch, expert in dierengedrag bij de American Kennel Club. ‘Ze hebben een sterk zicht en reukvermogen, dus het is niet zo gek dat ze merken dat iets anders wanneer een vrouw zwanger is.’

Ochtendmisselijkheid

Volgens Mary merken honden zowel de fysieke verandering als geur en uiterlijk als het (emotionele) gedrag van hun baasje. ‘Zwangere vrouwen maken een lichamelijke verandering door die zorgt voor een andere geur. Dat heeft te maken met de pH-balans, hormonen en een veranderd voedingspatroon. Vrouwen die vanwege ochtendmisselijkheid niet of minder eten, komen in ketose. Dat kan een slechte adem veroorzaken.’

Hartje horen

Honden zijn getraind om geuren te herkennen. Een zwangerschap zullen ze echter alleen herkennen als ze vertrouwd zijn met de vrouw in kwestie. Toch sluit Mary niet uit dat een hond ook de geur van een onbekende zwangere vrouw herkent als een zwangerschap. In aanvulling op die hormonale signalen, beweren sommigen ook dat honden het hartje van de foetus kunnen horen. Hoewel er geen onderzoek is dat dit bevestigt, zijn er veel zwangere vrouwen die suggereren dat hun viervoeter wel degelijk iets gehoord heeft.

Dan is het nog maar de vraag of een hond wel degelijk snapt dat het hier om een zwangerschap gaat, of dat het dier puur de veranderingen constateert.

Veel honden zijn extra beschermend richting hun zwangere baasje. Soms valt je dat pas achteraf op. Denk aan gedrag als steeds van slaapplek veranderen zodat hij je altijd kan zien of demonstratief tussen jou en een onbekende in staan.

Bron: Huffington Post | Beeld: iStock