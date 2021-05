Dít is de reden dat je last hebt van hoofdpijn tijdens je menstruatie

Is het weer de tijd van de maand en ervaar je ook veel hoofdpijn? Dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat dit met elkaar te maken heeft. Er zijn namelijk een heleboel vrouwen die tijdens hun menstruatie ook hoofdpijn ervaren.

Die vervelende krampen in de onderbuik, die kennen we allemaal wel. Het is ook best logisch dat je daar pijn voelt, aangezien het zich daar tijdens de menstruatie ook allemaal afspeelt. Maar waar komt die vervelende hoofdpijn dan vandaan die we vaak voelen opkomen als we ongesteld worden?

Daling van oestrogeen

Dit heeft dus zeker wel een logische verklaring. Deze vorm van hoofdpijn wordt ook wel ‘premenstruele migraine’ genoemd. Dit ontstaat door oestrogeen. Vlak voordat je menstruatie verlaagt je oestrogeengehalte vaak. Hierdoor ontstaan de hoofdpijn, maar gelukkig verdwijnt deze ook weer vaak na een dag of 2.

Chemische stoffen

Maar wat heeft de daling van je oestrogeen nou te maken met je hoofdpijn dan? Iedere maand word er door je eierstok een eitje vrijgegeven. Als dit gebeurt gaan je oestrogeen en progesteron omhoog. Pas als je lichaam merkt dat je niet zwanger bent neemt dit weer af.

De daling van het oestrogeen heeft invloed op de chemische stoffen in je hersenen. Deze stoffen beïnvloeden hoe gevoelig je bent voor bepaalde dingen en hoe je pijn ervaart. Ook kunnen bloedvaten gaan vernauwen door een laag oestrogeengehalte. Dit zorgt ook voor hoofdpijn. Oftewel, je krijgt hoofdpijn en bent er ook nog eens extra gevoelig voor.

Migraine

Maar om nou te bepalen of deze migraine hormonaal is of niet, is nogal lastig. Het kan namelijk ook andere oorzaken hebben die te maken hebben met je menstruatie. Bijvoorbeeld een slechte nachtrust, bloedverlies of uitdroging. Als je vaker last hebt van migraine, is de kans groter dat je ook last hebt van migraine tijdens je menstruatie.

Bron: Libelle | Beeld: GettyImages