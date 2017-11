Hoofdredacteur Debby: ‘Het trainen volhouden was even doorbijten’

VIVA-hoofdredacteur Debby Gerritsen (39) stopte met roken en kwam de nodige kilo’s aan. Ze besloot om weer te gaan hardlopen en mee te doen aan een run. In haar eerste verhaal vertelde ze over het waarom van deze stap. Lees mee met haar verhaal, volg haar stappen naar een gezondere levensstijl en check haar slimme tips op gebied van voeding. Want die eerste stappen zijn het proberen waard, wie weet ook voor jou!

VIVA samen met Menzis Samengezond

‘Toen ik weer begon met hardlopen moest ik even flink doorbijten. Mijn leven bestond uit werken, borrels en gezellige avondjes met vrienden. Weer sporten paste daar niet echt tussen. De eerste weken leek het alsof ik nauwelijks vooruit kwam, ik was te zwaar en had een slechte conditie.’

Doorpakken

‘Toch pakte ik door, ik wilde per se meedoen aan de Dam tot Damloop en dan ook nog rennend de finish over. Omdat ik drie keer per week ging trainen verbeterde mijn conditie gelukkig snel en ging het hardlopen minder zwaar. Dat motiveerde mij om door te zetten, ook als ik een offday had. Er waren genoeg momenten dat ik echt geen zin had. Dan was ik moe, regende het of er was ergens een leuk feestje. Tijdens een vriendinnenweekend in Parijs stond ik op zondagochtend als enige heel vroeg op om te gaan rennen langs de Seine. De rest draaide zich nog even lekker om.

Voldaan

‘Na drie maanden was ik klaar voor de Dam tot Damloop. Vermoeid, maar voldaan rende ik over de finish. Het was een heerlijk gevoel om de run helemaal uit te lopen. Door het harde trainen had ik meer zelfvertrouwen en dat maakte het gemakkelijker dan ik dacht. Het gaf me zelfs meer motivatie voor mijn volgende doel: de halve marathon. Het is niet altijd even makkelijk om vol te houden, maar het gaat me lukken, dat weet ik zeker!’

Slimme voedingtips van Debby

Naast bewegen is het aanhouden van een voedingsschema ook een belangrijke stap. Vind je het beginnen en doorpakken lastig? Debby geeft wat slimme tips hoe je je voeding kan aanpassen op je gezonde levensstijl en gemotiveerd kan blijven.

Ik begin de dag met een groentejuice uit mijn slowjuicer. Zo krijg ik met gemak de dagelijks aanbevolen hoeveelheid van 250 gram groente per dag binnen. Mijn favoriet: een sapje met wortel, selderij, komkommer, gember, spinazie en rode biet.

Ik drink minder wijn. En dat merk ik! In een glas Chenin blanc zitten 125 calorieën (en aangezien ik niet kinderachtig inschenk, kom ik al snel op 150) dus je -nou ja ik- tikte tijdens een avondje met vriendinnen zonder er erg in te hebben toch al snel een complete maaltijd naar binnen…

Bijkomend voordeel van minder wijn: zo kan ik de brie, comté en Roquefort net iets makkelijker weerstaan.

Daar waar ik voorheen vaak naar pakjes en zakjes greep, kook ik nu zoveel mogelijk met verse producten en kruiden. Kant-en-klare mixen zitten vaak boordevol toegevoegde smaakversterkers, kunstmatige kleurstoffen en suikers die er niet alleen voor zorgen dat je meer gaat eten (het bekende ‘die hele zak chips moet leeg’-effect) maar ook allerlei gezondheidsklachten zoals overgewicht en hartkloppingen kunnen veroorzaken.

Om te zorgen dat ik voldoende water binnen krijg (en dus gehydrateerd blijf en minder honger heb), heb ik tegenwoordig altijd een halve literfles in mijn tas. Extra lekker (en verfrissend) met wat gember, citroen, appel (of wat je in de fruitschaal vindt) er in.

Zelf ook de eerste stap proberen, maar heb je een steuntje in de rug nodig? Ontdek Menzis SamenGezond, het online gezondheidsprogramma met handige app, coach, tips en meer helpt om het zo makkelijk mogelijk te maken om die eerste stappen te zetten.