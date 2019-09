Houd je paraplu maar in de aanslag: dit is wat je kunt verwachten van oktober

Over het algemeen is oktober dé maand met typisch (en rustig) herfstweer. Maar dat zit dit jaar even wat anders. Waar oktober normaal gezien in de beginweken nog rustig weer laat zien, krijgen we dit jaar heel erg wisselvallig weer. Houd je paraplu dus maar in de aanslag! Richting het eind van de maand wordt het gelukkig weer wat rustiger weer met vooral nachtvorst en mist.

Normaal gesproken is het april die doet wat-ie wil, maar oktober lijkt dit jaar die rol een beetje over te nemen. De eerste paar dagen wordt er namelijk continu gewisseld van buiige dagen naar droge dagen. Zo regenachtig als de laatste week van september zal het niet meer worden. Maar er valt in totaal waarschijnlijk wel meer regen dan normaal…

Hogere temperatuur

De temperatuur van oktober komt wel op een hoger niveau uit dan gemiddeld. Dat komt door de wisselvallige dagen: de wind komt vaak uit het zuidwesten en die blaast lucht over het relatief warme water van de Noordzee naar Nederland. De zeewatertemperatuur is namelijk wat hoger dan normaal.

Warm nazomerweer?

Het zou best wel eens kunnen dat we in oktober nog warm nazomerweer krijgen. Volgens Weeronline.nl kunnen de temperaturen namelijk richting de 20 graden gaan. Dat komt door voormalige orkanen en oude tropische stormen. Dit jaar kan het weer beïnvloed worden door storm Lorenzo. In de eerste week van oktober komt deze namelijk aan in de noordelijke Atlantische Oceaan. Als de storm ten westen van Ierland blijft, krijgt Nederland te maken met voornamelijk droog en misschien zelfs warm weer. Maar een oostelijke koers kan zorgen voor wisselvallig weer. Het is dus nog even afwachten…

Bron: weeronline.nl | Beeld: iStock