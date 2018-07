How to style: witte sneakers naar je werk

‘Working 9 till 5’! In het weekend kunnen we helemaal los gaan met onze looks, maar doordeweeks in ons working life helaas niet altijd. Vooral niet als je een baan hebt waarbij jij je zakelijk moet kleden. Natuurlijk zijn er genoeg formele dresscodes met wat je wel en niet mag dragen, maar wanneer zijn bijvoorbeeld sneakers wel appropriate? Soms hebben we gewoon geen zin in pumps of nette schoenen. Gelukkig is de sneaker een steeds meer geaccepteerd kledingstuk op de werkvloer, and we couldn’t be happier! Daarom vertellen wij je haarfijn hoe jij die toffe dad-sneakers, plain white sneakers of hoge sneakers naar je werk kunt rocken!

Witte sneakers naar je werk

Als we het over sneakers hebben, is dat natuurlijk een heel erg breed begrip. Er zijn ook zoveel verschillende vormen, soorten en kleuren in omloop. Nette sneakers zullen, op de werkvloer, eerder geaccepteerd worden dan je vertrapte Nike Air Max, hoe fijn ze ook zitten! Maar er zijn ook sneakers die gewoon wat hulp nodig hebben. Zoals de dad-sneaker. Vrij tacky met een sportlegging en slonzige trui, maar ontzettend trendy met een mooie pantalon en idem blazer in dezelfde kleur. Het maakt je formele look gewoon net wat sportiever zonder een statement te maken. En daar wordt de baas blij van, geloof mij maar!

Iedereen heeft dit seizoen wel een witte sneaker in de kast, weliswaar onmisbaar voor een on fleekgarderobe. Maar ook voor je office-ready look doet hij prima dienst. Combineer de schoenen bijvoorbeeld met een toffe blazer, midi rok of met een item met krijtstreep. Je outfit blijft nog steeds casual, maar die sneaker zit een stuk comfortabeler dan die knellende pumps. In de zomer ook heerlijk verkoelend, aangezien de hoge sneaker weer een prima vervanger is voor het enkellaarsje. Kijk hierbij wel uit dat je er een culotte boven draagt of iets wat niet verder komt dan je enkel. Dit maakt je namelijk kleiner én geeft je look alsnog een onverzorgde uitstraling. Ik heb de mooiste inspiratie voor je gevonden waardoor jij er altijd office-ready uitziet, maar dan met toffe sneakers!





