Huilen: ook Mr. Big keert niet terug in Sex and the City

We waren al in diepe mineur omdat Kim ‘Samantha’ Catrall vriendelijk heeft bedankt voor de reboot van Sex and the City. Alsof dat nog niet teleurstellend genoeg is, blijkt dat Chris Noth (Mr. Big) niet opnieuw in de rol kruipt van Carrie Bradshaws grote liefde.

Met dat onthutsende bericht komt Page Six. En er is nog meer verdrietig nieuws: naast Samantha en Mr. Big is naar verluidt ook Miranda’s Steve niet te zien in de reboot van Sex and the City die ‘And just like that…’ zal heten. More like Sad and the city dus.

Smaakmaker

Fans reageren teleurgesteld op het nieuws (duh). Voor veel trouwe kijkers was Samantha altijd de smaakmaker, Mr. Big voor altijd the one that got away (en weer terugkwam) en Steve de trouwe hond die voor kijkers voelde als een goede vriend.

Huwelijk

Om je geheugen nog even op te frissen: Big speelde zes seizoenen lang Carrie’s love interest. In de eerste film in 2008 trouwden ze (of deden in ieder geval een dappere poging tot). In de sequel in 2010 worstelden Carrie en Big met het getrouwde leven, maar probeerden ze toch hun huwelijk te doen slagen. Het lijkt erop dat hen dat 11 jaar later toch niet is gelukt. Ténzij de schrijvers Big genadeloos van de kaart vegen, maar aan die gedachte willen we nog niet helemaal denken.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Page Six | Beeld: Getty