Iedereen plezier: dit seksspeeltje is voor mannen en vrouwen

In bed is het leuk als je allebei (liefst tegelijkertijd) het fijn hebt. Seksspeeltjes zijn meestal gemaakt om bij een persoon toe te passen, maar deze vriend kun je allebei en zelfs tegelijkertijd gebruiken. Want dit seksspeeltje is genderneutraal.

Het ziet eruit als een fietszadel, de Enby. Het is een speeltje wat je niet inbrengt, zoals een vibrator, maar je kunt ‘m wel berijden als je dat wilt. Maar je kunt het ook op je lichaam leggen, of tussen twee lichamen in. Enby heeft vijf soorten vibraties en drie verschillende snelheden waar je tussen kunt kiezen. Voor 75 dollar is ie van jou.

Genderneutraal

De oprichters van Wild Flower (het bedrijf dat Enby maakt) vertellen hieronder trost hoe ze proberen de seksindustrie proberen te veranderen door genderneutrale seksspeeltjes uit te brengen. Ook laten ze zien hoe je de Enby allemaal kunt gebruiken.

Bron: Bright.nl | Beeld: iStock