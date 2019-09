Insta-update: voortaan kunnen ook Nederlanders muziek toevoegen aan hun Story

Krijg jij op Instagram Stories ook altijd de melding dat ‘Instagram-muziek in jouw regio niet is toegestaan’? Goed nieuws: voortaan is dat niet meer het geval. Ook Nederlanders kunnen nu muziek toevoegen aan hun Story.

Die ontdekking deed de website IGN vandaag. Niet alleen kan je nu muziek (maximaal vijftien seconden) aan je Story toevoegen, maar ook songteksten. Daarvan kun je het lettertype zelf kiezen.

Foutmelding

In sommige landen zoals de Verenigde Staten was deze functie al langer beschikbaar. Daardoor kregen Nederlanders tot nu toe de melding dat Instagram-muziek voor hen niet beschikbaar was, als zij deze Stories bekeken.

Recente versie

Je kunt de muziek kiezen op de plek waar je ook andere stickers kunt toevoegen aan de Story. Staat de optie er bij jou nog niet? Installeer dan eerst de nieuwste update.

