Instagram pleit voor een minder eenzijdig schoonheidsideaal en komt in actie

Een goed voornemen op social media? Een minder eenzijdig schoonheidsideaal. Instagram heeft de handen in elkaar geslagen met de Australische organisatie Butterfly Foundation die zich inzet voor mensen met een eetstoornis. Met de campagne #TheWholeMe roepen ze samen mensen op om meer diversiteit en realiteit te laten zien op het fotoplatform.

Een minder eenzijdig schoonheidsideaal tonen, met als hoger doel: onzekerheid, eenzaamheid verminderen of wegnemen. Hear, hear, hear!

Een minder eenzijdig schoonheidsideaal

Instagram, iedereen is hooked (jij ook!). Met meer dan 3 miljoen hits is de hashtag #bodypositivity – alle lichaamstypes aanvaarden en respecteren – al enige jaren een fenomeen op Instagram. Toch domineren – helaas – de perfecte plaatjes nog steeds op het fotoplatform en dat werkt onzekerheid, eenzaamheid en zelfs depressies in de hand. Dat wéten ze ook bij Instagram zelf en daarom supporten ze de #TheWholeMe campagne die hun gebruikers een positiever zelfbeeld moet bezorgen.

Striae, putjes en vetrollen

#TheWholeMe campagne bestaat uit verschillende getuigenissen, een videoserie en toolkits voor tieners en ouders. Daarnaast wordt men opgeroepen om de meest authentiek mogelijke foto’s te posten. Mét striae, kleine of grote borsten, met of zonder okselhaar en met – ja echt – vetrollen.

“Als jongeren ontevreden zijn over hun lichaam en zich heel de tijd vergelijken met anderen, kan dat leiden tot een eetstoornis of depressieve gedachten. Voor ons al langer een prioriteit en deze samenwerking met Instagram is een erg belangrijke stap in de goede richting. We willen van sociale media een veilige plek voor jongeren maken”, aldus Kevin Barrow de CEO van Butterly Foundation.

Meedoen met deze movement op Instagram? Deze prachtvrouwen zijn je al voorgegaan:

Bron: HLN.be, beeld: Getty Images