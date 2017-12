Lize Korpershoek verloor vierhonderd volgers door één Instagrampost

De Zwarte Pieten zijn weer terug naar Spanje maar de ophef over dit onderwerp is nog in volle gang. Sinds Lize samen met 200 andere BNN’ers deelneemt aan de campagne: Zwarte Piet is Racisme, wordt haar Instagrampost gebombardeerd met uitingen als ‘Je bent een schande’, ‘Doe eens normaal man’ en ‘mierenneuker’.

De Zwarte Piet is Racisme-campagne is ingezet om mensen ervan bewust te maken dat er veel racisme is in Nederland. Goed initiatief, zou je zeggen. Daar denkt echter niet iedereen zo over. Natuurlijk was er ophef rondom het onderwerp verwacht, maar zo heftig? Wij spraken met Lize.

Waarom wilde je meedoen aan de campagne?

Lize: ‘Mijn zakenpartner, een van de oprichters, vroeg of ik mee wilde doen. Het feit dat ik achter de campagne sta en een groot bereik op het social media heb, zorgde ervoor dat ik niet lang hoefde na te denken. Veel mensen zeiden ‘wat knap’, maar dat voelt helemaal niet zo voor mij.’

Had je deze ophef zien aankomen?

‘Ik had echt niet verwacht dat, na Georgina Verbaan, mijn foto het meest wordt besproken. Ik heb nog nooit zoveel reacties en likes op een foto gehad, zowel positief en negatief. Persoonlijk vind ik mijn post vrij rustig maar mensen komen echt met racistische reacties. In het begin reageerde ik nog, maar op een gegeven moment had ik echt iets van: het is goed zo, het zijn maar volgers. Wel heb ik door deze post vierhonderd volgers verloren.’

Wat vind je daarvan?

‘Ik vind het niet erg als mensen mij om deze reden gaan ontvolgen, ik zie het niet als een persoonlijke aanval.’

‘Die nare reacties brand ik uit mijn netvlies’

Wat voor reacties kreeg je?

‘Iemand zei: ‘Mijn buurmeisje vindt Sinterklaas niet meer leuk omdat ze de Piet herkende.’ Ik dacht: wat erg voor je joh! Er worden hier mensen uitgescholden en jij zeikt hierom? Natuurlijk moeten mensen aan dit hele gebeuren wennen, dat had ik zelf ook. In 2009 had ik een Amerikaans vriendje dat in Nederland kwam wonen. Hij zei: ‘Wow, vieren jullie Sinterklaas? Dat is echt racistisch! Huh, waar heb jij het over?, dacht ik. Het heeft tijd nodig om dit te begrijpen en daarom vind ik het goed dat er met deze campagne een wind door het land wordt geblazen.’

Wat vind je van de negatieve reacties?

‘Ik vind het niet erg om negatieve reacties te krijgen. Die narigheid brand ik uit mijn netvlies. Wel schrik ik van de boosheid van de tegenstanders en hoe aangevallen zij zich voelen. Ik wil de dialoog aangaan maar ruzie zoeken is absoluut niet mijn intentie. Het zijn vooral de jongeren die roekeloos en racistisch reageren. Het verbaast mij dat ze zo wreed kunnen zijn.’

Welke reactie is je het meest bijgebleven?

‘Het grappige is dat juist de positieve reacties mij bijblijven. Iemand reageerde met: ‘Mensen lopen met hun hoofd tegen de deur maar zeggen vervolgens dat het geen pijn doet.’ Daar ben ik het volledig mee eens. Mensen zeggen dat het geen racisme is omdat ze geen pijn ervaren, maar het gaat juist om de mensen die er wel last van hebben.’

Hoelang zal deze discussie nog duren?

‘Je ziet aan de statistieken dat jongeren het veel minder erg vinden dat Zwarte Piet verdwijnt. Ouderen hebben daar meer moeite mee. Ik denk dat het een kwestie van tientallen jaren is voordat het helemaal verdwijnt.’

Stopt de campagne na 5 december of gaan jullie ermee door?

‘Ik heb het gevoel dat we deze campagne goed hebben aangepakt. Volgend jaar gaan we weer verder. Hopelijk met nog meer mensen die het standpunt aannemen en dit shirt aantrekken.’

Als kind zag (ook) ik Zwarte Piet als man die zwart was geworden door het roet van de schoorsteen. Me van geen kwaad bewust hoe kwetsend het daadwerkelijke verhaal erachter, maar ook de ervaring van anderen ermee, is. Laten we met compassie en liefde voor de medemens deze rare en kwetsende traditie alsjeblieft achter ons laten, want #zwartepietisracisme Een bericht gedeeld door Lize Korpershoek (@lizekorpie) op 29 Nov 2017 om 3:31 PST

